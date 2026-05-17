La Libertad Avanza piensa en los acuerdos electorales para 2027: una por una, estrategias en cada provincia

Con tiempo de sobra, La Libertad Avanza empieza a pensar las estrategias que desplegará para cerrar acuerdos electorales que le permitan concretar el deseo reeleccionista de Javier Milei en las presidenciales de 2027 y, a la par, avanzar en la sanción de la mayor cantidad de leyes en el Congreso.

El plazo para oficializar las decisiones que comienzan a madurarse tendrá lugar pasado el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio y culmina el 16 de julio. Sin embargo, el armado que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene algunas aproximaciones preliminares del tema.

Javier Milei y su estrategia para competir en las provincias

Una importante voz reveló que la determinación del espacio es competir en las cinco provincias en las que gobierna peronismo, según mencionó Noticias Argentinas. Para eso, presentará candidatos propios para hacerse de la gobernación en -la más obvia- Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y Formosa.

En paralelo, también está tomada la definición de avanzar cerrar acuerdos con los gobernadores aliados, de buena sintonía con la Casa Rosada. Está previsto revalidar las alianzas con Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), terna que podría ampliarse a futuro. Se trata de los tres primeros en ser convocados por la mesa electoral que encabeza Karina Milei secundada por Eduardo «Lule» Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Las provincias «permeables a entendimientos» para las elecciones

En el ecosistema de provincias figuran en un segundo escalafón otras de buen vínculo, “permeables a futuros entendimientos”, pero que cuyos casos deberán analizarse con mayor detenimiento entrada la fecha. “No nos podemos relajarnos hasta que pase el Mundial”, precisó un funcionario del riñón del karinismo.

Lo cierto es que a la par, el oficialismo debe negociar con los mismos actores para encaminar la agenda legislativa diseñada por la mesa política con intención de sancionar la mayor cantidad de leyes posibles.

El grupo de pendientes lo integran Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán), los últimos dos sin capacidad de reelegir. Con Jaldo la situación se complejiza debido a la interna del peronismo tensada por el sector que responde a Juan Manzur.

El caso de Misiones también supone una complejidad abierta entre la tensión que detectan entre el mandatario provincial, Hugo Passalacqua, con planes de ir por un mandato más, y el dirigente Carlos Rovira, quien maneja el espacio a control remoto.

Córdoba y Santa Fe, en la mira del oficialismo

Por orden directa de la menor de los Milei, los alfiles libertarios aspiran a potenciar el sello en las provincias grandes como Córdoba. Con Martín Llaryora crítico de la gestión de Milei, el espacio violeta competirá por la provincia y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, pica en punta para encabezar la boleta.

Algo similar podría ocurrir con Santa Fe, aunque en el campamento libertario se cuidan por brindan definiciones y dejan abierta la puerta a la posibilidad de entablar conversaciones.

El caso de Chubut, donde gobierna Ignacio Torres del PRO, todavía es un enigma. Si bien, el mandatario provincial se mostró crítico a acordar en 2025, desde la provincia sostienen que se trata de una elección distinta bajo contextos diferentes y no le cierran la puerta a la posibilidad.

En un gris figuran Salta, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. En Balcarce 50 remarcan que antes de sentarse a cerrar acuerdos, deben tratar varios proyectos en el Congreso por lo que ven con buenos ojos encarar las negociaciones pasada la etapa legislativa.

Sin embargo, desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, contraponen la necesidad de establecer acuerdos macro para blindar la gobernabilidad de la gestión. “Es necesario articular los acuerdos que se necesiten para garantizar la reelección y, además, tener el Congreso ordenado”, sostuvo un alfil caputista.

Desde el armado vaticinan una elección de modelos de país, no tan concentrada en los nombres propios, por lo que destacan como atributo las provincias que comparten la herramienta electoral como lo es la Boleta Única de Papel (BUP), una de las claves que impulsan, y la simplificación del sistema electoral actualmente marcado por la eliminación de las PASO y la Ley de Lemas.

La determinación de expandir los entendimientos es transversal a la interna. Lo que difiere es la estrategia que desplegará el oficialismo para acercar posturas con los gobernadores aliados, lo que podría reeditar viejas diferencias probadas en 2025

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