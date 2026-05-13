Secta Rusa en Bariloche: Konstantin finalmente será trasladado a Buenos Aires y un juez pidió información a la PFA

En una decisión de alto impacto para una de las causas judiciales con mayor repercusión internacional de la región, el juez federal de garantías Gustavo Zapata emitió este miércoles una orden de carácter «muy urgente» dirigida a la cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA). El objetivo: concretar el traslado aéreo de Konstantin Rudnev desde el penal de Rawson hasta su nuevo lugar de detención domiciliaria en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Los detalles en una exclusiva de Diario Río Negro.

El magistrado otorgó un plazo inusual que vence mañana jueves 14 de mayo a las 8, para que el comisario general Luis Alejandro Rolle informe si la fuerza puede garantizar la custodia y la comisión necesaria para el operativo.

La defensa asume los costos del traslado

La resolución surge tras una audiencia de control de medida solicitada por el abogado defensor y tutor de Rudnev, Martín Sarubbi. Para destrabar cualquier obstáculo burocrático o presupuestario, la defensa realizó un planteo inédito: asumirá la totalidad de los costos del traslado aéreo.

De esta manera, el argumento económico queda fuera de la discusión. El juez Zapata busca que la PFA determine únicamente la viabilidad operativa y el personal requerido para el procedimiento, asegurando que el traslado cumpla con los estándares de seguridad necesarios.

Una de las aeronaves de la PFA.

Un estado de salud, la clave para la domiciliaria

Según pudo saber este diario, el apuro judicial no es casual. El oficio remitido también exige al Ministerio de Seguridad de la Nación un informe que garantice que el traslado preservará la salud psicofísica del interno.

Según los informes médicos presentados por la defensa en la causa, la situación de Rudnev es delicada ya que padece fibrosis pulmonar progresiva y deterioro de la función respiratoria.

También se precisó que tuvo una pérdida de peso superior a los 50 kilogramos durante su detención en Rawson y que presenta un elevado riesgo cardiovascular.

Para la defensa, cada día de demora en la Unidad 6 de Rawson representa un «agravamiento ilegítimo» de las condiciones de detención, especialmente cuando el arresto domiciliario ya fue ordenado por el Tribunal de Impugnación de General Roca hace tres semanas.

Vigilancia extrema en San Vicente

Una vez que se concrete el traslado a la localidad bonaerense de San Vicente, Rudnev no recuperará la libertad plena. La justicia estableció condiciones estrictas para la morigeración de su prisión.

Como primer medida se fijó el uso obligatorio de tobillera electrónica de monitoreo permanente. También se estableció la prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima, y una caución económica que, según se confirmó a este medio, ya fue depositada el pasado 29 de abril.

Konstantin está desde marzo de 2025 alojado en la Unidad 6 de Rawson.

Un caso que llegó a la ONU

La detención del ciudadano ruso de 57 años escaló a niveles diplomáticos y de derechos humanos globales. Como lo adelantó Diario Río Negro, la abogada francesa Patricia Duval calificó la situación como una «detención arbitraria e inhumana» ante el Grupo de Trabajo de la ONU.

Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia un pedido de medidas cautelares, mientras que el CESNUR (Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones) conformó una comisión de nueve expertos internacionales para auditar el proceso judicial en Argentina.

Si la respuesta de la Policía Federal es favorable este jueves, el traslado podría ejecutarse en cuestión de horas, poniendo fin a una disputa de jurisdicciones y logística que mantenía el expediente paralizado pese a las órdenes de instancias superiores.