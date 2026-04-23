Segundo juicio por la muerte de Maradona: forenses exhibieron el video del cuerpo

En el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona declaró Cristian Méndez, director de la Policía Científica en 2020, quien explicó el procedimiento realizado en la vivienda de San Andrés, en Tigre. El perito describió las condiciones en las que se encontraba el cuerpo y cómo se desarrolló el relevamiento criminalístico tras el fallecimiento.

Méndez señaló que el equipo fue convocado por tratarse de un caso de trascendencia mediática y que realizó un registro fotográfico completo de la escena. Según indicó, el cuerpo estaba en la cama y en la habitación había botellas de agua, elementos de medicación y otros objetos, mientras los médicos llevaban adelante el examen para determinar la data de muerte.

Juicio Maradona: detalles del relevamiento forense y tensión en sala por el video del cuerpo

El director de la Policía Científica detalló que, tras el ingreso a la vivienda, se documentó cada aspecto del lugar mediante fotografías. Explicó que el procedimiento incluyó la observación de la posición del cuerpo y los elementos presentes en la habitación donde murió el exfutbolista.

Durante su exposición, Méndez indicó que los médicos realizaron el examen externo correspondiente, con toma de temperatura, análisis de rigidez y observación ocular, pasos habituales para establecer el momento del fallecimiento en este tipo de casos.

El perito también hizo referencia a una característica puntual del cuerpo: “Se mencionó particularmente la característica del nivel del estómago. Se manifestaba la prominencia”, declaró ante el tribunal.

En la misma audiencia se reprodujo un video de 17 minutos registrado por la Policía Científica el día de la muerte. Las imágenes muestran el ingreso de los forenses a la habitación y el estado en el que se encontraba Maradona.

Durante la proyección, Gianinna Maradona se tapó los ojos y evitó mirar la grabación, mientras Leopoldo Luque observó parte del material junto a su defensa y bajó la mirada en los momentos más sensibles del registro.

El crudo relato del primer policía que vio sin vida a Maradona

El juicio inició después de las 11. El primero en declarar fue el subcomisario Lucas Farías, quien fue el primer agente en ingresar a la casa donde murió Maradona en 2020. El efectivo reconstruyó su llegada al barrio San Andrés, en Tigre, tras recibir el aviso de una presunta descompensación.

Este jueves comenzó una nueva audiencia en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona con nuevas declaraciones y foco en la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque. En la previa a la audiencia, el abogado Francisco Oneto rechazó acusaciones de hostigamiento hacia Giannina Maradona.

Qué declaró el primer policía que vio sin vida a Maradona

Farías explicó que acudió al lugar luego de una indicación de su superior y que, en simultáneo, escuchó el desplazamiento de una ambulancia hacia la zona. Según relató, se dirigió en su vehículo particular junto a una compañera mientras solicitaba refuerzos policiales.

Al arribar al barrio, el agente fue recibido por el personal de seguridad privada. Allí observó la presencia de varias ambulancias y consultó por la situación. En ese contexto, recibió una primera indicación sobre el estado de Maradona, que ya era considerado grave.

Durante su testimonio, Farías detalló su ingreso a la vivienda y el contacto con Claudia Villafañe, quien se encontraba en la cocina. Mientras conversaban, el policía dirigió su mirada hacia una habitación, donde se encontraba el cuerpo del exfutbolista.

El abogado defensor de Luque, Francisco Oneto. Foto: Francisco Loureiro

En ese momento, describió lo que observó: “Lo primero que se ve es un cuerpo que no reaccionaba, que estaba tapado y extremadamente hinchado”. El testigo indicó que lo vio a una distancia de entre un metro y medio y dos metros, y que luego dio aviso a la Fiscalía para iniciar las actuaciones correspondientes.

“La habitación donde estaba Maradona era de iguales dimensiones que la cocina, una habitación común. Había un plato de sánguche de miga en el escritorio, estaba llena de ropa deportiva. Había sueros, botella de agua mineral”, dijo y agregó: “No era un lugar de un tratamiento de una persona, una habitación normal, como la de mi casa”.

“Una vez que se destapó el cuerpo, estaba boca arriba, con una remera negra Puma y un short del club Gimnasia. Me llamó la atención que tenía las tibias excesivamente arqueadas, debe ser por su vida deportiva”, declaró.

Juicio por Maradona: defensa de Luque cuestiona denuncias y apunta al rol del tribunal

En la previa a la audiencia, Oneto respondió a Gianinna y sostuvo que el contrainterrogatorio fue moderado por los jueces: “No hubo hostigamiento de ningún tipo. Incluso, el contrainterrogatorio que debería ser muchísimo más punzante, el tribunal lo moderó, a mi juicio, mal, y lo ha convertido en algo muchísimo más light”.

El abogado también remarcó que el proceso no se limita a un conflicto personal: “No es Luque contra Giannina, y eso es importante. Es el Estado con todo su aparato de poder contra un individuo. Ese es el juicio”.

Consultado sobre la posibilidad de impedir nuevas declaraciones del imputado, Oneto fue categórico: “El imputado tiene el derecho, está siendo acusado, tiene el derecho de defenderse y el código así lo establece, puede declarar las veces que quiera”.

Además, consideró que cualquier limitación sería improcedente y la calificó como “un escándalo”. En esa línea, insistió en que la estrategia de defensa contempla nuevas intervenciones de Luque en el juicio oral.

El letrado también respondió a cuestionamientos sobre el testimonio de Giannina Maradona: “Tendrá que mejorar su capacidad de comprensión, Giannina nunca me dijo eso”, en referencia a versiones sobre dificultades para entender preguntas durante la audiencia.

La jornada judicial continuará con la declaración de testigos y la eventual ampliación de la indagatoria del neurocirujano imputado. El proceso avanza con nuevas audiencias que buscan reconstruir las circunstancias de la muerte del exfutbolista.

Con información de Infobae