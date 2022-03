“Si quieren darle la tierra a los mapuches, que me devuelvan el dinero”

“Quiero que se corte esto, que se llegue a un arreglo y si el Estado quiere darle la tierra no me importa, pero que devuelvan el dinero y me compro algo en otro lado”, expresó Víctor Sánchez, uno de los acusados por la agresión a la comunidad Buenuleo que denunció la usurpación al pie del cerro Ventana.

El imputado en el caso de violencia, tomó la palabra para hablar ante los jueces Bernardo Campana, Marcos Burgos y Gregor Joos, y se refirió al contexto general del conflicto que se inició en septiembre de 2019 con la instalación de la lof Buenuleo en el predio que poseía Emilio Friedrich y Víctor Sánchez, y que argumentan haber comprado de buena fue años atrás.

Sánchez indicó que en 2009 compró el predio que ahora está en disputa y cuya causa por el delito de usurpación se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia y que hasta 2019, cuando se instaló la comunidad con un acto de recuperación territorial, desconocía la preexistencia de la comunidad en el lugar.

El hombre, al igual que Friedrich, indicaron en la causa de usurpación que compraron la tierra años atrás a Claudio Tieck, quien actualmente es funcionario nacional, delegado de la CNRT. A su vez, esta persona adquirió la propiedad a Antonio Buenuleo, referente de la comunidad que lleva su apellido.

Sánchez indicó que la tierra sobre la cual tiene boleto de compra-venta “era propiedad privada de Antonio Buenuleo”, descartando que se trate de un predio comunitario.

“La situación que estamos viviendo es terrible”, señaló Sánchez quien pidió “disculpas” y “perdón” por la situación de violencia vivida en abril de 2019 y que fue motivo de un juicio oral que se cerró hoy con los alegatos y el pedido de declaración de culpabilidad por parte de la fiscalía y la querella.

Agregó: “Pido que por favor le demos un corte a esto. Ellos lo pasan mal, su familia la pasa mal, mi familia la pasa mal”, dijo y reclamó “que se llegue a un acuerdo” y que se acorten los plazos judiciales para concluir con este litigio.

“Si quieren darle la tierra a la comunidad mapuche que se la den, pero que nos paguen a los propietarios que estamos”, enfatizó y asimiló este conflicto con otros casos de litigios territoriales en Villa Mascardi, Cuesta del Ternero, El Maitén, Jacobacci y Neuquén.

En los litigios por conflictos territoriales con comunidades mapuches de los últimos años, solo en el caso de Cuesta del Ternero se llegó a un acuerdo para que la comunidad Quemquemtreu permanezca en un predio de 10 hectáreas, en la zona donde inició la recuperación territorial. Las tierras en disputa son fiscales con permiso de explotación forestal a un privado.