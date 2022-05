El último audio de Florencia Soto: «me importa ser feliz, capaz por eso estoy loca»

Florencia Soto (26) apareció muerta de un disparo en la cabeza el 19 de marzo del 2020 a las 6.23 de la mañana, en la vivienda en Vista Alegre que compartía con su pareja Omar Asef (50), un policía exonerado que hoy está preso acusado de liderar una banda de narcopolicías en Neuquén. El 28 de enero pasado, la fiscalía archivó el legajo porque a su entender todas las pruebas indican que fue un suicidio. Pero este miércoles la abogada de la madre de Florencia pidió que se reabra el caso y se lo investigue como femicidio. La decisión del juez Gustavo Ravizzoli se conocerá el viernes.

La abogada querellante Silvana Soledad Colipi, que representa a la mamá de Florencia, Verónica del Carmen Leal, afirmó en la audiencia del miércoles que la investigación de la fiscal Eugenia Titanti «no respetó el protocolo basado en perspectiva de género».

Verónica habló al final de la audiencia, dijo que desconfiaba de la investigación policial y pidió que desarchiven el expediente.

Relación con asimetría de poder

Florencia Soto murió el 19 de marzo de 2020 en Vista Alegre.

Colipi a su turno remarcó que la relación de Florencia con Asef -llevaban un mes y medio conviviendo- estaba «signada por la asimetría de poder considerando los parámetros de sexo, edad, recursos económicos y poder social».

Asef «es un policía que sabe borrar huellas, lideraba una banda dedicada al narcotráfico, en cambio Florencia era una joven sin estudios completos, con un hijo y una hija menores de edad, consumidora de sustancias psicoactivas, sin conocimientos de armas de fuego ni recursos para defenderse», agregó Colipi.

El hombre está preso a disposición de la justicia federal y asistió a la audiencia junto a su abogado Roberto Berenguer en calidad de sospechoso. La querellante dijo que «ejerció violencia económica, psicológica, verbal, simbólica, física» sobre su pareja. «Esto no fue considerado por la fiscalía como una violación a sus derechos».

En otro tramo de su argumentación aseguró que la intención de Florencia «era irse de la casa, para nada era suicidarse. Hay que analizar todo el contexto, no determinados párrafos».

«No encontramos el menor indicio»

La fiscal Titanti, que asistió a la audiencia acompañada por la fiscal de Género Carolina Mauri y el asistente letrado Bruno Miciullo, replicó en tono severo que «la investigación se abordó desde el inicio con el prisma de la perspectiva de género. El proceso transcurrió pretendiendo tutelar los derechos de la víctima y sus familiares. Siempre se oyeron las diligencias que proponían, las consultas que tenían sobre lo que hacía la fiscalía».

Admitió que Asef le dispensaba a Florencia «un trato agresivo, inaceptable. Pero no encontramos en base a la prueba que esa violencia en el trato tuviera vinculación con el hecho ocurrido el 19 de marzo del 2020 a las 6 de la mañana».

«No es una interpretación ni una opinión», continuó. «Hay prueba objetiva, categórica, abundante, de que Asef no estaba en la vivienda al momento de producirse el disparo ni que fuera el autor del mismo. Si hubiéramos tenido el menor indicio de que Asef participó de este hecho, hubiéramos avanzado».

A las 5.34, Florencia buscó en Youtube un video sobre cómo utilizar una pistola Bersa que había en la casa, propiedad de Asef. Se estima que el disparo lo recibió alrededor de las 6.

Luego de ver el video hizo llamadas telefónicas e intercambió audios, algunos con el expolicía. La fiscal Titanti leyó la transcripción. Algunos tramos estremecen, otros son conmovedores.

«No hagas quilombo porque te mato»

Omar Asef, en una foto reciente de un expediente judicial.

Por ejemplo a las 5.53, la joven le envió un audio: «¿Preferís irte con tus putas o quedarte con tu mujer?», a lo que Asef, quien estaba en Centenario en ese momento, respondió: «no hagás quilombo porque te mato. No me metas el quilombo en mi casa porque te arranco la cabeza ¿sabías? Voy para allá. Agarro a tu hija y la llevo a tu vieja. Y vos desaparecete del planeta, o te hago desaparecer yo».

La hija estaba durmiendo en una habitación de la casa en Vista Alegre.

Florencia le responde: «yo me estoy yendo. ¿Cómo voy a dejar a mi hija tarado? Nos vamos, te dejo el candado abierto. Estoy esperando un taxi».

A las 5.44, le envió un audio al padre de su hijo mayor. Le pidió que lo cuide, le dijo «siempre te amé», «tengo todo y no soy feliz» y utilizó una frase ambigua: «yo de hoy en más no voy a estar. Voy a estar mirándote siempre». El hombre lo tomó como una despedida, y dijo que Florencia lloraba, según relató la fiscal.

El último audio

El último audio fue el más extenso, a las 5:58, y se lo envió a Asef. Resume todo el desgarro que padecía.

«Sabés que yo no tengo nada que perder igual (…) gente de mierda he conocido un montón y me doy cuenta de que vos sos una basura lamentablemente (…) El amor de mi vida se murió hace un par de tiempo, pensé que vos eras la persona, no sé por qué, soy una pendejita pelotuda (…)»

«Prefiero volver a empezar, entregar currículum, laburar por dos mangos. Te quiero, te agradezco, siempre te quise gordo, yo no soy igual a las demás. No me importa lo material, no me importa nada, tengo un mambo en la cabeza, me importa la felicidad, capaz por eso estoy loca, me importa la felicidad, ser feliz, tomar mate a vista del río».

«Gracias por todo y de corazón, te quiero. Ojalá no llegues antes de que me vaya, me tomo el palo».