Subastas online de la Corte Suprema: cómo funciona el sistema para comprar autos y casas desde cualquier provincia

El sistema de subastas electrónicas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) consolidó un cambio de paradigma. En solo dos meses, el mecanismo eliminó las barreras geográficas y las «mafias» de los remates presenciales, garantizando una transparencia inédita a través del anonimato de los oferentes.

Desde su implementación definitiva en febrero, la Oficina de Subastas Electrónicas ya contabiliza 184 procesos virtuales. Lo que empezó con apenas dos subastas en el primer mes, hoy proyecta más de 70 operaciones para el próximo bimestre.

Un padrón con alcance federal: ¿Qué se está rematando hoy por la Corte Suprema?

La digitalización permitió que ciudadanos de 17 provincias —incluyendo Neuquén, Chubut y Jujuy— participen en igualdad de condiciones. Actualmente, hay más de 800 inscriptos, de los cuales 500 ya son participantes activos.

Para fomentar la participación del interior, la Justicia amplió los plazos de exhibición presencial. Así, un interesado de Tierra del Fuego puede viajar a ver un lote o un auto antes de que comience la puja digital en la plataforma.

Hasta la fecha, se concretó la venta de 34 bienes, producto de quiebras, ejecuciones o divisiones de bienes. Entre los artículos más destacados aparecen:

Inmuebles: Locales comerciales en la estación de Retiro y una residencia de lujo con vista al río en Acassuso.

Locales comerciales en la estación de Retiro y una residencia de lujo con vista al río en Acassuso. Vehículos: 21 rodados, incluyendo varios modelos de alta gama.

21 rodados, incluyendo varios modelos de alta gama. Bienes muebles: Mobiliario de oficina, electrodomésticos y maquinaria industrial.

Cada publicación funciona como una vitrina digital con fotos, precio base, deudas pendientes y descripción técnica detallada.

Transparencia y «oferta ciega» en las subastas de la Corte Suprema

El corazón del sistema es la seguridad. Durante la puja, los participantes operan bajo un código alfanumérico. Nadie sabe quién está ofertando; el nombre del ganador solo se revela al juez una vez finalizado el remate.

Además, ante el éxito del formato, las autoridades planean un cambio clave: reducir la duración de las subastas de 10 a solo 3 días, para agilizar los procesos y que los compradores dispongan del bien mucho más rápido.