Manaos deberá pagar $800 millones a un empleado por órden judicial: qué dijo el dueño de la empresa

El caso que perdió la empresa de bebidas Manaos se originó a partir de la demanda de un trabajador que se desempeñó como distribuidor de la marca entre 2013 y 2022 en Mendoza, San Juan y La Pampa. El exempleado denunció despido indirecto, irregularidades en la registración laboral y evasión previsional con una demanda a la empresa de más de $800 millones de pesos.

El fundador de la marca, Orlando Canido, calificó el fallo como “insólito y fuera de contexto”, y cuestionó los criterios utilizados para determinar la indemnización millonaria en contra de la empresa.

La decisión final surgió tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que rechazó el último recurso extraordinario federal presentado por la firma de Refres Now, comercializadora de la marca Manaos.

Tras recibir los fundamentos de ambos lados, el tribunal provincial dio por agotadas todas las instancias de apelación, dejando firme la sentencia que obliga a la compañía a desembolsar el pago de $807.676.293,72 de pesos al ex trabajador.

Dentro de la cifra millonaria demandada por el ex trabajador, se sumaron montos tras registrarse descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.

Manaos le pagará una millonaria cifra a un trabajador luego de la decisión de la Corte Suprema de Mendoza (Foto: archivo)

En el caso los jueces designados fueron Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro. El cuerpo judicial determinó que la pretensión de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación era “improcedente en lo sustancial”.

La entidad presentó diversos fundamentos para su defensa y evita el pago, pero el intento de la empresa por anular esta resolución mediante un recurso federal fracasó tras el rechazo de la Corte, lo que derivó en la actual orden de ejecución inmediata.

La respuesta contundente del dueño de Manaos tras la decisión de la Corte

A pesar de su argumento previo, Canido no optó por una postura conservadora ni criticar el desarrollo de la Suprema Corte. En diálogo con Infobae, el dueño de Manaos afirmó que «Se pagará«, sin dar mayores opiniones al respecto sobre el pago millonario.

Canido sostuvo durante el procedimiento de los litigios ponen de manifiesto una problemática estructural en el sistema laboral argentino. El empresario afirmó que este sistema podría afectar de forma desmesurada a los trabajadores para obtener beneficios económicos a las empresas.

“Hoy un empleado que trabaja un año por cualquier motivo manda una carta documento y se considera despedido. Ve la posibilidad de ganar plata sin trabajar y no lo duda un segundo. Trata de sacar el mejor provecho” afirmó Canido en la entrevista.

Orlando Canido, dueño de Manaos (Foto: archivo)

Cómo surgió el conflicto entre Manaos y el ex empleado

La causa se inició a partir de la demanda de un trabajador que se desempeñó como distribuidor de Manaos en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El exempleado denunció despido indirecto, irregularidades en la registración laboral y maniobras de evasión previsional.

El reclamo se basó en que su relación laboral habría estado encubierta mediante contratos informales, sin reflejar su verdadera condición de empleado. El trabajador afirmó que brindó sus servicios desde 2013 pero los aportes recién fueron registrados a partir de 2015.

En el primer procedimiento del caso, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael fijó una indemnización cercana a los $1.500 millones, compuesta por capital, intereses y costas. Sin embargo, tras la apelación, la Suprema Corte provincial redujo el monto final a $807.676.293,72.