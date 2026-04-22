Declara el hijo de una de las jubiladas que gestionó la venta del departamento en Caballito de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este miércoles el testimonio de Pablo Martín Feijoo, una figura central para entender la ingeniería detrás de la compra del departamento de la calle Miró.

Feijoo, quien evitó el contacto con la prensa al ingresar a los tribunales, es el hijo de una de las jubiladas vendedoras y el nexo de confianza que, según la defensa, motivó las facilidades de pago otorgadas al funcionario.

El eje del interrogatorio del fiscal Gerardo Pollicita se centró en la hipoteca de 200.000 dólares a un año y sin intereses que benefició a Adorni.

Esta modalidad, ajena a las prácticas habituales del mercado inmobiliario, fue presentada anteriormente por la escribana del caso como un gesto basado en la amistad, ya que los hijos de Feijoo y del jefe de Gabinete asisten al mismo colegio.

La brecha de los 100.000 dólares y el «flipping»

La declaración de Feijoo ocurre en un contexto de discrepancias sobre el valor real del inmueble. Mientras la operación se cerró en 230.000 dólares, los martilleros Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi aseguraron bajo juramento que la propiedad, tras ser remodelada, tenía una tasación de 345.000 dólares.

La fiscalía busca determinar si la relación personal fue el vehículo para pactar un precio sensiblemente menor al de mercado. Además, se investiga si Feijoo y sus allegados operaron bajo la modalidad de «flipping» (comprar para refaccionar y revender), lo que obligaría a transparentar el origen de los fondos utilizados para las mejoras previas a la mudanza de Adorni.

En la jornada de hoy también se espera el testimonio del encargado del edificio de Caballito. Su declaración es considerada relevante para reconstruir el estado físico del departamento antes de que Adorni tomara posesión.

Los investigadores quieren confirmar si el inmueble fue entregado con las reformas de alta gama que mencionaron los martilleros o si las obras se realizaron con el funcionario ya instalado.

Agenda de mayo: celulares y contratistas

Tras la declaración de Feijoo, el cronograma judicial de mayo establece dos fechas clave para el avance de la prueba:

4 de mayo: declarará Matías Tabar , contratista a cargo de las refacciones en el country Indio Cuá . La audiencia fue postergada a pedido de la defensa de Adorni y buscará establecer si las obras de lujo en la casa de fin de semana coinciden con los ingresos declarados.

declarará , contratista a cargo de las refacciones en el country . La audiencia fue postergada a pedido de la defensa de Adorni y buscará establecer si las obras de lujo en la casa de fin de semana coinciden con los ingresos declarados. 6 de mayo: será el turno de Leandro Miano, hijastro de la otra propietaria. Miano deberá entregar su teléfono celular y todos los comprobantes de gastos y expensas de la propiedad de Caballito para cruzar datos sobre la inversión real realizada en el inmueble.

Con estas medidas, la Justicia busca cerrar el círculo sobre el financiamiento del estilo de vida y los activos de Manuel Adorni, evaluando si la «confianza» invocada por los testigos es un argumento suficiente para justificar un beneficio patrimonial de tal magnitud.