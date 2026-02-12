Techo Digno Río Colorado: comenzó el control de acusación pero el juez deberá definir planteos de Pilotti

Las tres fiscales, el juez Gatti y el abogado defensor, con Pilotti en la pantalla de televisión.

Hoy comenzó el control de acusación contra el ex intendente de Río Colorado, Carlos Alberto Pilotti, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta vinculadas al Programa Federal de Viviendas Techo Digno.

Durante la jornada de hoy el Ministerio Público Fiscal, representado por Graciela Echegaray, Jessica González y Mónica García, expuso los hechos, la calificación legal y la pretensión respecto de la pena en pos de que intervenga un Tribunal Colegiado.

La defensa, a través del abogado Damián Torres, cuestionó a la fiscalía en dos aspectos, lo que llevó al juez a fijar una nueva audiencia para evaluar los planteos.

La acusación de la fiscalía

Según la fiscalía Pilotti deberá responder por los delitos de “defraudación a la administración pública en concurso real con peculado en grado de autor”.

Las representantes fiscales organizaron la acusación según los Convenios Particulares (ACU) que fueron celebrados entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el municipio de Río Colorado.

En el marco de uno de ellos (1137/2013) firmado en julio de 2013 para la construcción de 104 viviendas e infraestructura (red de agua y cloacas) indicaron que “habría generado un perjuicio patrimonial al erario público municipal y a los intereses que le fueron confiados en razón de su cargo y de las obligaciones asumidas, equivalente al 0,38% a un monto de $245.985,63 al mes de abril de 2016. Dicha suma actualizada a julio de 2024 ascendió al monto de $19.004.871,29, suma que benefició a la Empresa ECA S.A. que tenía por objeto construir la obra”, informó el área de prensa del Ministerio Público Fiscal.

El delito de peculado en tanto, se habría producido cuando Pilotti en su calidad de intendente, entre el 7 de julio de 2011 y el 3 de diciembre de 2015, conociendo el destino específico de 235.000 pesos a pagar a la empresa contra la certificación de avance de obra, “sustrajo ese dinero de la cuenta del Convenio citado y la apartó de los controles que la municipalidad local debía ejercer”. Esa suma actualizada equivale a $34.753.845,76.

“De este modo, Carlos Alberto Pilotti quebrantó la esfera de la administración y custodia que tenía sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en el convenio celebrado con Nación. Así, vulneró el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública municipal, amén de la confianza pública en él depositada”, detalló la Fiscalía.

Seguidamente la acusación fiscal detalló también como objeto de investigación el Acuerdo 803/2015 por la construcción de 80 viviendas e infraestructura. En este caso, Pilotti “se habría valido del aporte necesario y sustancial del Ingeniero Longino Pacífico De Dios, y juntos habrían suscripto certificados de avance de obra, y para la cual el empresario habría emitido tres facturas que permitieron el curso del trámite administrativo tendiente a efectuar los pagos”.

“Asimismo, Pilotti le habría pagado a De Dios $5.664.390,62 de manera irregular, sin respaldo ni certificación de obra, haciendo un total de $12.126.257,87”, describió la representante fiscal.

La fiscalía subrayó que “Pilotti habría beneficiado indebidamente a ECA S.A. que habría recibido dinero que equivale a un avance de obra del 3,494% mayor al efectivamente realizado”.

En ese caso, el exintendente también generó un perjuicio patrimonial al erario municipal, equivalente el porcentaje señalado a un monto de actualizada al julio de 2024 de $160.547.757,06 conforme el Índice de Precios al Consumidor.

En lo referido al delito de peculado en ese acuerdo, la fiscalía señaló que “del dinero que ingresó al erario municipal entre junio y julio de 2015, producto de los desembolsos del Convenio con Nación, Pilotti habría sustraído de la cuenta del Banco Nación la suma de $4.126.257,80 que habría transferido a otro banco y entre julio y agosto del mismo año, habría dispuesto de tales fondos mediante 79 cheques con destinos y beneficiarios desconocidos. Además efectuó dos transferencias con destino a diferentes Cooperativas de Mujeres, todo ello ajeno al convenio”.

Entonces, “Pilotti habría sustraído por fuera de la custodia de la administración municipal de $18.000.000 que no fueron asignados al pago a la empresa constructora contra la certificación de avance de obra correspondiente, ni restituidos al Estado Nacional”, dijo la fiscalía.

Luego de concluida esta primera parte, fue el turno del defensor particular del imputado, que realizó objeciones como que la fiscalía presentó nuevos hechos que no coinciden con la formulación de cargos original, sugiriendo una falta de congruencia en el proceso.

Los planteos de la defensa de Pilotti

Torres también planteó que la diferencia técnica entre el avance de obra real y lo que supuestamente no se pudo certificar es de apenas un 0,38%. El abogado argumentó que es una cifra mínima para justificar un juicio.

Finalmente, el juez interviniente, tras escuchar la oposición de la fiscalía a todos los planteos esgrimidos por la defensa, estableció un cuarto intermedio hasta el lunes 9 de marzo a las 8:30 donde comunicará su resolución.

Cabe aclarar que el otro imputado, Longinos Pacifico De Dios ha presentado para esta instancia un certificado médico que le imposibilita asistir a las audiencias, por esa razón se ha avanzado con la acusación sobre el ex intendente.