Lo imputaron por homicidio en un paraje cerca de Bariloche: está acusado de atropellar dos veces a la víctima

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche formuló cargos contra Eduardo Ismael Cariman, acusado de haber cometido un homicidio en la localidad de Villa Llanquín, luego de atropellar de manera intencional a Horacio Chávez con su vehículo. Además, se le imputó un segundo hecho por amenazar a personal policial con un arma blanca horas después del ataque fatal.

Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías tuvo por acreditada la hipótesis fiscal en esta etapa inicial del proceso y dispuso la prisión preventiva por el término de cuatro meses, mientras avanza la investigación penal preparatoria.

La audiencia se desarrolló este jueves en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez.

Cómo fue el hecho fatal en un predio de Villa Llanquín

Según la acusación fiscal, el homicidio ocurrió el 6 de enero de 2026, alrededor de las 18:20, dentro del predio correspondiente al domicilio de la víctima, en un sector rural de Villa Llanquín. El lugar se ubica sobre una calle sin nombre ni numeración, con acceso desde la Balsa Maroma, a unos 800 metros de distancia.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Fiscalía, previamente se habría producido un altercado entre ambos hombres. En ese contexto, Cariman abordó su vehículo, que se encontraba estacionado dentro del predio, y realizó una maniobra de marcha atrás, impactando contra la tranquera de ingreso.

La maniobra que provocó la muerte

Siempre según la hipótesis acusatoria, inmediatamente después de golpear la tranquera, el conductor avanzó de manera súbita e intencional y embistió a Chávez, que se encontraba de pie frente al rodado. El hombre fue aplastado por la rueda delantera izquierda del vehículo.

La Fiscalía sostuvo que el imputado no se detuvo allí: tras el primer impacto, volvió a realizar una maniobra de retroceso y avanzó nuevamente, pasando por encima del cuerpo de la víctima por segunda vez. Luego descendió del vehículo, observó el cuerpo tendido en el suelo y se retiró del lugar a alta velocidad.

Como consecuencia directa de estas acciones, la víctima sufrió un aplastamiento torácico con compromiso de órganos internos, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio de origen traumático y provocó su fallecimiento en el lugar.

Amenazas con cuchillo a la Policía

El segundo hecho imputado ocurrió ese mismo día, alrededor de las 21:48, en inmediaciones de la capilla de Villa Llanquín. Según la acusación, al ser interceptado por personal policial que intentaba identificarlo, el hombre amenazó a los efectivos empuñando un cuchillo con una hoja de aproximadamente veinte centímetros.

La Fiscalía indicó que el imputado profirió expresiones intimidatorias para evitar el accionar policial y, posteriormente, ingresó a su domicilio. Desde el portón de la vivienda continuó con las amenazas, realizando movimientos de estocada con el arma blanca hacia los uniformados.

Calificación legal y prueba reunida

El Ministerio Público Fiscal calificó provisoriamente los hechos como homicidio simple y resistencia a la autoridad agravada por haber sido cometida a mano armada, atribuyendo al acusado responsabilidad penal en carácter de autor.

Como sustento probatorio, la Fiscalía detalló la existencia de testimonios de testigos presenciales, actas del procedimiento policial, registros de cámaras de seguridad, certificados médicos y toxicológicos, además de otros elementos que darían cuenta del altercado previo entre la víctima y el imputado.

Posturas de las partes y prisión preventiva

La abogada querellante adhirió a la formulación de cargos presentada por la Fiscalía. La defensa, si bien no se opuso formalmente, adelantó que sostendrá una versión distinta de los hechos, vinculada a la figura de homicidio culposo, al afirmar que el imputado niega haber actuado con intención de matar.

El juez de garantías, tras escuchar a las partes, tuvo por formulados los cargos y resolvió dictar la prisión preventiva por cuatro meses, al considerar acreditados los riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados.