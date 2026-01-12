Fueron a amenazar al guardia de un bar de Regina y terminaron imputados tras escapar de la policía

La Justicia de Villa Regina formuló cargos contra dos hombres acusados de protagonizar amenazas, disturbios y una persecución policial tras un incidente ocurrido en un local nocturno de la ciudad durante la madrugada del 10 de enero. La audiencia se realizó por videoconferencia y estuvo a cargo del juez de Garantías Roberto Gaviña Sánchez, quien resolvió abrir la investigación penal preparatoria y dispuso medidas cautelares, aunque otorgó la libertad a los imputados.

La audiencia tuvo lugar esta mañana, a las 8:30, en el marco del legajo judicial que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal de Regina. Intervino la fiscal adjunta Yamila Vera y la defensa pública penal estuvo representada por la doctora Julieta Soler. Los imputados fueron de 24 y 33 años, participaron de la audiencia en condición de detenidos y asistidos por su defensa.

El hecho investigado

Según la acusación fiscal, el episodio tuvo lugar el 10 de enero alrededor de las 5 de la mañana en el local comercial ubicado sobre calle 9 de Julio. En ese contexto, uno de los imputados, en compañía de el otro acusado, habría amenazado al guardia de seguridad del bar al momento de ser requisado para ingresar al establecimiento.

De acuerdo a la denuncia, la frase proferida generó temor en la víctima, quien alertó a sus superiores y decidió retirar a ambos hombres del local. Horas más tarde, cerca de las 7:05, los imputados regresaron al lugar y aguardaron la salida del trabajador, lo que motivó un llamado a la policía.

Persecución y detenciones

Al arribar el personal policial, los acusados se encontraban a bordo de una motocicleta 110 cc de color rojo. Según se indicó, al intentar dialogar con ellos, arrojó un vaso de cerveza a los efectivos y ambos emprendieron la huida, desoyendo la voz de alto.

La persecución se extendió por distintas calles de la ciudad, incluyendo 9 de Julio, Inmigrantes, Roca y Nogales, donde los imputados realizaron maniobras peligrosas para terceros. Finalmente, al llegar a la zona del vivero municipal, el conductor perdió el control del rodado y cayó, siendo aprehendido en el lugar.

El otro logró escapar corriendo, pero fue alcanzado minutos después cuando intentaba ingresar a una vivienda cercana. Durante el procedimiento, un oficial policial sufrió una lesión leve al chocar contra una pared, aunque el hecho no fue imputado penalmente.

Calificación legal y pruebas

La fiscalía atribuyó a uno de los hombres el delito de amenazas simples en carácter de autor, en concurso real con resistencia a la autoridad como coautor. En tanto, el otro fue imputado por resistencia a la autoridad como coautor, conforme a los artículos 149 bis, 239 y 45 del Código Penal.

Como elementos probatorios se mencionaron el acta de procedimiento de la Comisaría Quinta, entrevistas policiales, la denuncia del guardia de seguridad y material fotográfico incorporado al legajo.

Postura de la defensa

La defensa pública cuestionó la calificación legal de amenazas, al considerar que la frase atribuida no configuraría un mal cierto, grave e inminente. Además, sostuvo que la detención prolongada no resultaba proporcional al tipo de hecho investigado.

También se opuso a una prohibición de acercamiento amplia, al señalar que las partes involucradas residen en cercanías, proponiendo en su lugar una medida de prohibición de actos molestos o perturbatorios.

Resolución judicial y medidas cautelares

El juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y declaró abierta la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Asimismo, dispuso la inmediata libertad de los imputados.

Como medidas cautelares, ordenó la prohibición de acercamiento al local del incidente a una distancia mínima de 100 metros y la prohibición de realizar actos molestos, perturbatorios o cualquier tipo de contacto con el denunciante, incluyendo redes sociales y mensajería digital.

Advertencias y cierre

Antes de finalizar la audiencia, el magistrado explicó a los imputados las obligaciones impuestas y advirtió que el incumplimiento de las medidas podría derivar en nuevas detenciones o sanciones más graves.

Con las notificaciones realizadas y las pautas establecidas, el juez dio por concluida la audiencia de formulación de cargos.