Neuquén: Un hombre, sospechoso de consumo adulterado de cocaína, está en gravísimo estado

Un joven permanece internado en gravísimo estado, en una clínica privada de Neuquén desde hace 72 horas, donde fue derivado desde el hospital Castro Rendón. El paciente hizo una falla cardíaca severa por lo que se lo trasladó para recibir el soporte vital cardíaco de circulación extracorpórea para oxigenación, ECMO en el establecimiento privado. Su caso figura como sospechoso de haber consumido cocaína presuntamente adulterada.

La derivación del paciente en estado crítico se concretó hace 72 horas, tal como lo confirmó el director médico asociado de la clínica Pasteur, Gustavo Zabert ante la consulta de Río Negro. El hombre, que es joven, sufrió una severa desmejoría al presentar una arritmia grave.

Mientras estuvo internado en el hospital Castro Rendón, se mantuvo en terapia intensiva con la asistencia respiratoria mecánica. Ante el agravamiento, se determinó derivarlo a la clínica Pasteur, porque allí existe el equipo ECMO que es la aparatología que permite la circulación extracorpórea para oxigenar la sangre.

Se trata de un apoyo circulatorio externo artificial que reemplaza las funciones del corazón y se coloca en pacientes en condiciones de extrema gravedad, aclaró el médico. El paciente representa un caso sospechoso que puede estar relacionado con el consumo de cocaína, presuntamente adulterada.

En diciembre pasado, el ministerio de Salud emitió el alerta ante la muerte de dos hombres y el ingreso de un tercero que se encontraba en terapia intensiva. Las sospechas sobre los fallecimientos eran por el consumo de cocaína que se presumía adulterada.

De acuerdo al protocolo enviado desde el Ministrio de Salud, el establecimiento médico debe informar que tiene este caso sospechoso también ante el requerimiento de la justicia.

Desde la clínica, el directivo, Zabert refirió que se trata de la única institución en Patagonia norte que cuenta con el sistema ECMO por lo que reciben pacientes graves en extremo como abordaje para ayudar a superar el episodio o como un paso previo a un transplante de órganos, en el caso que el paciente cumpla con los requisitos para ello.

La investigación judicial

Para que sea considerado un caso sospechoso, la persona debe presentar antecedentes de consumo de cocaína en los últimos siete días y que arribe con síntomas como injuria cardíaca o ACV, en adultos jóvenes, paro cardiorrespiratorio, o exitación psicomotriz, entre otros.

Una vez que se confirmó la muerte de dos hombres en diciembre pasado, con la presunción de estar vinculadas al consumo de cocaína adulterada, la justicia llevó adelante la investigación.

En una serie de allanamientos que se concretaron, se secuestró material que fue analizado y se detectó la presencia de Levamisol, que es un medicamento de uso veterinario y que se usa como sustancia de corte para el clorhidrato de cocaína.