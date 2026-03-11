Tragedia en Ruta 7: Imputaron al camionero que causó la muerte de dos trabajadores estatales de Neuquén en El Chañar. Foto: Archivo

La Justicia de Neuquén sumó un capitulo crucial en la investigación por el trágico choque ocurrido el pasado 1 de agosto de 2025 en las cercanías de San Patricio del Chañar. En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, formuló cargos contra el conductor del camión, identificado por su responsabilidad en las muertes de Juan Andrés Ceferino Fuentes y Horacio Cofré, dos empleados estatales de la provincia.

Una maniobra fatal a casi 90 km/h

Según la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho se desencadenó alrededor de las 8:30 de la mañana. El imputado conducía un camión Iveco Strail con semirremolque cargado de combustible refinado, desplazándose desde Añelo hacia San Patricio del Chañar.

Al llegar a la intersección de la Ruta 7 y la Picada 16, el conductor perdió el control del transporte pesado a una velocidad estimada de 88 kilómetros por hora. En ese instante, invadió el carril contrario e impactó de frente contra una unidad Mercedes Benz Sprinter que circulaba en sentido opuesto.

Las víctimas y el estado del sobreviviente

El violento impacto terminó con la vida de Juan Andrés Ceferino Fuentes quien conducía el utilitario y su acompañante Horacio Cofré.

Ambos eran trabajadores estatales de la provincia. En el vehículo viajaba una tercera persona en la parte trasera, quien sobrevivió al choque pero sufrió politraumatismos graves.

Sin licencia habilitante: el agravante clave

Uno de los puntos más críticos expuestos por la fiscalía es que el imputado no poseía la licencia tipo E-1, requisito obligatorio para conducir vehículos de gran porte con remolque.

Por este motivo, la fiscal Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, le atribuyó el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria, sumado al agravante de la falta de registro y la pluralidad de víctimas.

El cargo se presentó en concurso ideal con lesiones culposas graves respecto al sobreviviente.

Medidas cautelares y plazos de la justicia

La jueza de garantías, Natalia Pelosso, avaló los cargos y dictó una serie de restricciones para el acusado, quien actualmente reside en la provincia de Buenos Aires.

Entre las medidas se le fijó la prohibición de salir del país, realizar presentaciones semanales obligatoria en una comisaría de su zona de residencia y se fijaron cuatro meses para finalizar las pericias y avanzar hacia el juicio.

Los abogados querellantes, en representación de las familias de Fuentes y Cofré, adhirieron plenamente al planteo de la fiscalía.