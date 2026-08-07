Río Negro tiene abierta la segunda convocatoria para residencias médicas

El 20% de los profesionales estarán destinados al hospital Zatti de Viedma. Foto: archivo.

El próximo lunes vencerá el plazo para inscribirse en la segunda convocatoria para el Concurso de Residencias 2026 que realiza el gobierno provincial.

El Ministerio de Salud de Río Negro necesita 27 profesionales «que busquen formarse dentro del sistema público provincial» con destinos en los hospitales de Viedma, Bariloche, Roca, Cipolletti y El Bolsón..

Las vacantes son en medicina general, neonatología (posbásica), médico en salud mental y comunitaria, clínica médica, cirugía general, salud pública veterinaria, enfermería en cuidados críticos neonatales, enfermería familiar y comunitaria, ortopedia y traumatología y terapia radiante.

Esta convocatoria se sumará a los 46 nuevos profesionales que se anotaron el pasado año y comenzaron a cumplir funciones en julio pasado.

El envío de la documentación estará habilitado hasta las 12 del lunes a través de https://forms.gle/YoGYHDNhuLi3g2mYA, la publicación del padrón de profesionales habilitados será el 24 de este mes, el examen escrito presencial para médicos y enfermeros se fijó para el 1 de septiembre en Cipolletti, el examen escrito virtual especialistas en Salud Mental será ese mismo día, las entrevista virtuales para todas las especialidades se desarrollarán del 7 al 11 de septiembre, la publicación de la orden de merito por especialidad se fijó para el 15 de septiembre, el 18 será el inicio del proceso de adjudicación de cargos y el 1 de octubre se producirá el ingreso a la residencia.