Un descuido lo delató: dejó su celular en un robo en Bariloche y lo condenaron a 3 años de prisión

Un celular olvidado permitió condenar a un hombre por un robo en banda en un salón. Foto Archivo.

En San Carlos de Bariloche, un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva por participar en un violento robo en banda a un salón de eventos de la ciudad. El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, tras un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa y el propio imputado, quien admitió su responsabilidad en los hechos ante la contundencia de la prueba en su contra.

La resolución judicial encuadró la conducta en el delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, conforme a lo establecido en los artículos 167, inciso 2°, y 45 del Código Penal.

El asalto al salón de eventos

El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo en un salón ubicado sobre la calle Luis Piedra Buena, entre las 20:00 y las 23:19 horas. Según la acusación, el condenado actuó junto a por lo menos tres personas más que aún no fueron identificadas. Todos ingresaron con el rostro cubierto, portando armas de fuego y forzando la puerta trasera del lugar.

Una vez dentro, sustrajeron una importante cantidad de elementos de valor: dos cajas fuertes con dinero en efectivo, chequeras, documentación personal y societaria, pasaportes y tarjetas de crédito.

La investigación y las pruebas

La denuncia inicial fue presentada por la víctima en la Subcomisaría 80, y a partir de allí se recolectaron múltiples pruebas. Entre ellas, registros de cámaras de seguridad, actas policiales, croquis del lugar y un rastrillaje realizado por personal de la misma unidad.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos y armas, además de un teléfono celular que el imputado dejó caer en el lugar del hecho. Ese dispositivo fue clave: Gendarmería Nacional y el área de Investigaciones Judiciales analizaron la información y lograron vincular al acusado a través de fotografías, comunicaciones y datos personales que coincidían con el Renaper.

A ello se sumaron informes de extracción forense de OITEL, entrevistas realizadas en sede fiscal, pericias balísticas y un sumario de la Comisaría 36 de Dina Huapi por un daño previo a la fibra óptica del puente Ñirihuau, que había generado perjuicios en varias empresas de telecomunicaciones y se vinculó al mismo sospechoso.

La detención y antecedentes del acusado

El imputado residía en Bariloche junto a su familia al momento del robo, pero pocos días después se trasladó a Trelew. Informes de una empresa de transporte confirmaron el viaje, lo que permitió a la fiscalía solicitar la orden de detención el 26 de mayo. La captura se concretó poco después en esa ciudad chubutense.

Además, se tuvieron en cuenta sus antecedentes penales, que reforzaron la acusación y la necesidad de imponer una pena de cumplimiento efectivo.

Juicio abreviado y sentencia

Ante la contundencia de las pruebas, el acusado aceptó un acuerdo de juicio abreviado. Reconoció su participación en el hecho y consintió la calificación legal propuesta por la fiscalía.

El tribunal, tras analizar el caso, homologó el acuerdo y dictó la condena a tres años de prisión efectiva. De esta manera, el proceso judicial concluyó sin necesidad de un juicio oral, en línea con la jurisprudencia vigente para casos donde el imputado asume su responsabilidad.

Con esta sentencia, se cierra parcialmente la investigación, aunque las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los demás involucrados en el robo.