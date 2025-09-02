Homicidio en Bariloche: imputaron a dos hombres por encubrir el crimen y quedaron detenidos

La Justicia de Bariloche imputó a dos hombres por encubrimiento agravado en el marco del homicidio de Lautaro Nahuel Gallardo, ocurrido el pasado 30 de agosto en la intersección de las calles Michay y Frey. Ambos quedaron detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La formulación de cargos se realizó en audiencia judicial, donde el equipo fiscal describió la conducta atribuida a los acusados y pidió una medida cautelar para resguardar la investigación y proteger a los testigos que ya declararon en la causa.

Los hombres fueron imputados y seguirán detenidos preventivamente. Foto Alfredo Leiva.

Conducta atribuida a los imputados

Según la acusación, uno de los imputados, alrededor de las 16:00 horas del mismo día del crimen, se presentó en la Comisaría 28 y ocultó información clave sobre los responsables, a pesar de que los conocía y los había visto retirarse de la escena instantes antes.

El otro hombre también habría omitido identificar a los autores del homicidio y, además, habría brindado declaraciones contradictorias sobre sus acciones previas al hecho, lo que contribuyó a desviar la investigación y facilitar que los responsables materiales intentaran eludir a la Justicia.

Pruebas y sustento de la imputación

La formulación de cargos se apoyó en diferentes elementos: entrevistas realizadas durante la investigación, el informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el resultado preliminar de la autopsia, actas de allanamiento ejecutadas el mismo día del crimen y actuaciones policiales en la zona.

Uno de los acusados fue asistido por un defensor particular, mientras que el otro recibió la asistencia técnica de la defensa pública penal. Ambos plantearon cuestionamientos sobre la legalidad de la detención y sobre la prisión preventiva solicitada. Uno de ellos decidió declarar en la audiencia, haciendo uso de su derecho de defensa.

Decisión judicial y prisión preventiva

El juez de Garantías, Ricardo Calcagno, interviniente tuvo por acreditados, de manera provisoria, los hechos relatados por la fiscalía y los encuadró en el delito de encubrimiento de un hecho grave, previsto en el artículo 277, inciso 1°, apartados a) y d) del Código Penal, en calidad de coautores.

El juez Ricardo Calcagno intervino en la audiencia. Foto Alfredo Leiva.

La investigación penal preparatoria tendrá plazo hasta el 30 de diciembre de 2025. Mientras tanto, el juez hizo lugar al pedido de prisión preventiva por un mes, hasta el 1 de octubre, con el fin de proteger a siete testigos clave y evitar riesgos procesales de entorpecimiento.

Cumplimiento de la medida

La resolución dispuso que los imputados cumplan la prisión preventiva en la Unidad Penal 3 o en otro establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial, dado el problema de sobrepoblación que atraviesan las comisarías locales.

De esta manera, la investigación sobre el homicidio de Lautaro Gallardo suma un nuevo capítulo, mientras la fiscalía avanza para esclarecer quiénes fueron los responsables materiales del crimen y cuál fue la participación de cada uno de los imputados en el encubrimiento posterior.