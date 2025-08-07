Nueva baja en la justicia penal de Vaca Muerta: Rincón de los Sauces pierde a su fiscal

La funcionaria quedó segunda en la evaluación técnica, pero obtuvo puntaje perfecto en la entrevista personal. Foto archivo.

Rincón de los Sauces se quedará nuevamente sin fiscal. Rocío Rivero, que ocupa el cargo desde el 2020, ganó el concurso para el mismo puesto pero a 244 kilómetros, en Neuquén capital. «Nos deja un hueco, nos ha sido siempre complejo ubicar a alguien ahí», le dijo Eduardo Sepúlveda uno de los consejeros de la magistratura, anticipándose a lo que vendrá.

En julio pasado la Legislatura de Neuquén aprobó la designación de Agustín Lombardo, un joven de 30 años que se mudará a la ciudad petrolera (no es oriundo de allí) para asumir como juez civil. Fue el único postulante que concursó hasta el final.

Rivero tiene 42 años y tampoco nació en Rincón, sino en Paraná. Vino desde Entre Ríos a la provincia. Estudió derecho en la Universidad Católica Argentina.

«El cargo lo fui aprendiendo en el ejercicio», contó en la entrevista que le realizaron en el Consejo. Aseguró que pretendía el traslado porque en la capital está «la posibilidad de profesionalización» al tener unidades fiscales específicas. En Rincón le toca investigar todos los delitos.

«A nivel personal entiendo que en estos cargos es sano rotar», agregó. Señaló que conversó su decisión con el fiscal general José Gerez y con el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, que es quien supervisa su trabajo. «Justamente por ahí la preocupación seguía siendo cómo cubrimos este espacio que cada vez es más grande, en cuánto a causas», planteó.

La fiscal indicó que en Rincón viven entre 45.500 y 55.000 personas. Mencionó que el año pasado realizó 21 juicios «todos acá, viajo constantemente a la capital». Manifestó que la mayor cantidad de hechos son de robo y hurtos (el 70% delitos patrimoniales) y remarcó que en la ciudad «se trabaja bien con poco recurso».

Enfatizó en que ante una vacante lo que no puede volver a ocurrir es que se acumulen los juicios. En su opinión lo que «falta en Rincón es recurso humano», que es algo que cuesta incluso lograr no sólo para cubrir puestos en organismos judiciales, sino en el hospital o en comisarías.

«Falta alguna atracción que te invite a irte a vivir ahí, también la distancia hace lo suyo (entre tres o cuatro horas de distancia a la capital)», consideró. Sumó «la escasez de vivienda para alquilar, todo el negocio inmobiliario está atravesado por la actividad petrolera».

Actualmente la localidad está dentro de la primera circunscripción, pero pasará a formar parte de la región Vaca Muerta.

Subrayó que una de las razones para el cambio es que hace un año y medio está en pareja: «este inicio de formación familiar apunta hacia la ciudad de Neuquén».

Podio

Rivero cosechó 5,35 puntos en la etapa de antecedentes, 30 en la evaluación técnica y 20 (puntaje perfecto) en la entrevista personal. Su calificación final: 55,35.

El segundo puesto fue para María Paula Yerfino, fiscal de Mendoza, con 54,69 puntos. La había superado a Rivero en el examen escrito y oral con una calificación de 34 puntos. Rafael Fasano se reservó el tercer lugar con 41,09 totales.

En la primera circunscripción hay 17 fiscales del caso y 4 fiscales jefes, con una edad promedio de 48 años. El 52% son varones (todos en el máximo escalafón de responsabilidad).