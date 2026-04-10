Un cargo difícil de cubrir: cinco inscriptos para fiscal del caso en Rincón de los Sauces

El puesto que se va a concursar tiene competencia en la región Vaca Muerta. Foto Florencia Salto.

Cinco profesionales se inscribieron en el concurso para fiscal del caso de Rincón de los Sauces, el puesto que dejó vacante Rocío Rivero. Quienes se anotaron son en su mayoría abogadas que no pertenecen al Poder Judicial local y algunas tampoco residen en la provincia.

Los cargos en la región Vaca Muerta son los más díficiles de ocupar, especialmente por las condiciones de vida en la localidad petrolera.

La propia Rivero no es de Neuquén, sino que llegó proveniente de Paraná. Se desempeñó en el puesto desde 2020 y hasta 2025 cuando concursó para mudarse a la capital. Continúa monitoreando el trámite de los legajos de Rincón hasta que se cubra la vacante. Hoy es parte del equipo del fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli.

En la entrevista que le realizaron en el Consejo de la Magistratura dijo que existe una «escasez de vivienda para alquilar, todo el negocio inmobiliario está atravesado por la actividad petrolera».

La nómina

La única funcionaria judicial de la provincia que se anotó en el concurso fue Cintia Moya, asesora jurídica de la defensora penal de Rincón, Beatriz del Valle Chavero. El resto de las inscriptas son las abogadas Maira Sabina Kramer (Entre Ríos), María Valeria Recalde (Tucumán) y Andrea Carolina Villar (viene peleando por un lugar en el ministerio público).

El listado lo completa José Alberto Quintero Marco, que compitió en 2020 para ser fiscal y vive en la ciudad.

El 19 de mayo se publicará el orden de mérito de antecedentes. Se califica entre otros aspectos la formación académica con lo que cuentan: títulos de grado y posgrado, desempeño en cátedras o docencia, concurrencia a congresos, etcétera. El examen escrito está previsto para el 17 de junio y el oral el 18 de junio.

La última instancia es la entrevista personal. Una vez que se efectúa la designación pasa a la Legislatura donde el pliego debe obtener acuerdo y recién entonces puede jurar. Con suerte el cargo se cubrirá en en el último cuatrimestre del año.