Unía el Alto Valle y Bariloche con drogas: terminó condenada a prisión por transportar 7 kilos de cocaína

La Justicia Federal con sede en Roca dictó una condena de 4 años y seis meses de prisión contra una joven de Allen detenida en septiembre de 2024 con más de 7 kilos de cocaína que eran trasladados en un colectivo con destino a Bariloche. El veredicto fue dado a conocer esta semana por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), integrado por los jueces Alejandro Adrián Silva, Simón Pedro Bracco y Marcos Javier Aguerrido.

La sentencia se enmarca en una investigación iniciada el año pasado, que derivó en un importante operativo antidrogas en Allen y en el posterior secuestro de estupefacientes, dinero, teléfonos y municiones. Según confirmaron desde la fiscalía, la imputada viajaba con una valija que contenía varios paquetes de cocaína con marcas identificatorias utilizadas por organizaciones narcocriminales.

El operativo que dio origen a la causa

De acuerdo con la investigación, que se extendió durante cuatro meses y estuvo a cargo de la Policía de Río Negro bajo directivas del Juzgado Federal, el 8 de septiembre de 2024 se realizaron allanamientos simultáneos en domicilios de Allen ubicados en las calles Dique Ballester, Brentana, Río Colorado y Belisario Roldán. Participaron unidades de Toxicomanía de Allen, General Roca, Villa Regina, la Delegación Zona Andina y dos grupos del COER, además de la Sección Canes.

El resultado fue considerado altamente positivo: se incautaron 7.242 kilos de cocaína y 26,7 gramos de marihuana, además de 12 teléfonos celulares, dinero en pesos argentinos y chilenos, y municiones de distintos calibres. El valor de la droga superaba los 50 millones de pesos, lo que representó un avance clave en la investigación sobre el tráfico entre el Alto Valle y la zona andina.

La detención de la mujer y el traslado de la droga

De acuerdo con lo investigado por la fiscalía federal, la imputada fue identificada cuando se dirigía a una estación de servicio de Allen. Las tareas de inteligencia previas permitieron establecer que abordaría un colectivo rumbo a Bariloche para entregar la droga. Una vez iniciado el viaje, el micro fue detenido por orden del Juzgado Federal y se realizó la requisa.

En el interior del equipaje se hallaron varios paquetes envueltos y compactados. Algunos tenían la marca de un delfín y otros la figura de un peón de ajedrez, sellos utilizados para identificar cargamentos provenientes de determinadas organizaciones. La acusada no ofreció resistencia y fue detenida en el lugar. Luego quedó imputada por transporte de estupefacientes, delito previsto por la Ley 23.737.

El juicio y la sentencia

El proceso judicial avanzó con celeridad debido a que se trató de una causa de transición ya elevada a juicio el año pasado. María Claudia Frezzini, titular de la Unidad Fiscal de General Roca, asistida por el auxiliar fiscal Diego Paolini, sostuvo la acusación durante el debate oral. La defensa de la mujer fue ejercida por el abogado Juan Luis Vincenty.

El Tribunal consideró acreditado que la acusada actuó como transportista de la droga incautada y la condenó a 4 años y seis meses de prisión, además de la imposición de una multa de 45 unidades fijas, accesorios legales y costas. También ordenó destruir la sustancia incautada y decomisar el dinero y el teléfono celular secuestrados.

El próximo 11 de diciembre el TOF dará a conocer los fundamentos completos del fallo, de acuerdo con lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación.

Un eslabón dentro de una trama más amplia

La fiscalía destacó que la investigación permitió detectar un flujo recurrente de estupefacientes entre Allen y Bariloche. Los grupos de Toxicomanía de toda la región aportaron información de campo que permitió establecer los patrones de viaje, los horarios y los puntos de abastecimiento. La droga incautada en el colectivo fue señalada como un eslabón clave dentro de una estructura mayor.

En ese momento, las autoridades provinciales resaltaron la cooperación entre fuerzas de seguridad, destacando el apoyo del Ministerio de Seguridad de Río Negro y la articulación con el Ministerio Público Fiscal Provincial. La causa continúa abierta respecto de otros partícipes, ya que la investigación no se cerró con la detención de la condenada.

Un golpe al narcotráfico

El operativo fue considerado por la Justicia Federal como uno de los procedimientos más relevantes del último año en la lucha contra el narcotráfico en Río Negro. La cantidad de droga secuestrada y el valor que representaba en el mercado ilegal reflejaron la escala del circuito delictivo investigado.