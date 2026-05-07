Shakira presentó «Dai Dai», la canción oficial del Mundial 2026: cuándo se estrena

Shakira volverá a tener un rol central en una Copa del Mundo. La artista colombiana anunció este jueves que su nueva canción, «Dai Dai», será el himno oficial del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del jueves 11 de junio.

La confirmación llegó a través de un video publicado en sus redes sociales, grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Allí se la ve interpretando fragmentos del tema mientras recorre el campo de juego junto a bailarines y distintos balones históricos de los Mundiales.

En las imágenes, la cantante aparece vestida con camiseta amarilla y shorts azules, en un guiño a los colores tradicionales de Brasil. Además, ingresa al estadio con el balón oficial del torneo, denominado «Trionda».

‘DAI DAI’, LA CANCIÓN DEL MUNDIAL 2026.



Arrancó la Copa del Mundo. 🏆🍿 pic.twitter.com/eIhUUDqoY8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

El adelanto muestra una coreografía con bailarines que lucen camisetas inspiradas en distintas selecciones, entre ellas Argentina, Colombia y Estados Unidos. La canción combina sonidos caribeños con una letra en inglés enfocada en el espíritu global de la Copa del Mundo. Uno de los fragmentos difundidos repite el clásico «Oe, oe, oe».

No será la primera vez que Shakira quede ligada al torneo más importante del fútbol. En Sudáfrica 2010 interpretó «Waka Waka (This Time for Africa)», uno de los himnos mundialistas más exitosos de los últimos años. Más tarde, en Brasil 2014, volvió a formar parte de la competencia con «La La La», mientras que «Hips Don’t Lie» también tuvo fuerte presencia durante Alemania 2006, aunque sin ser canción oficial.

Según adelantó la propia artista, «Dai Dai» será lanzada oficialmente el próximo jueves 14 de mayo. El video promocional finaliza con la frase «We Are Ready» («Estamos listos»), como anticipo del Mundial que comenzará en junio de 2026.