Vamos con Todos denunció a la LLA en la justicia federal por la millonaria factura que Zgaib se negó a pagar

Delgado Sempé y Berros realizaron la denuncia por el bloque de Vamos con Todos.

La denuncia pública que realizó el responsable financiero de la alianza que conforman LLA, CREO y Republicanos Unidos, Roberto Zgaib, sobre una millonaria factura que se negó a pagar en octubre con notorias inconsistencias, originó una terremoto en la alianza libertaria y ahora llegó a la justicia federal con una denuncia del bloque de legisladores provinciales de Vamos con Todos contra miembros de La Libertad Avanza.

El presidente del bloque peronista, José Luis Berros, junto a su par Luciano Delgado Sempé, presentaron ayer ante la Justicia Federal una denuncia penal contra la diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde, el jefe de campaña Julián Goinhex y el funcionario de Anses Villa Regina, Abelardo Calfín, por presuntas irregularidades en el marco del financiamiento público de la última campaña electoral de La Libertad Avanza Río Negro.

La presentación judicial por parte del bloque que también integran Ayelén Spósito, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao incluye acusaciones por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5° del Código Penal), falsedad ideológica (art. 292 C.P.) y emisión de facturas apócrifas (art. 298 bis C.P.), a partir de las irregularidades reveladas por el propio responsable financiero de la fuerza libertaria, Roberto Zgaib, quien advirtió inconsistencias sobre una factura de alrededor de 70 millones de pesos.

“No es una operación mediática ni una denuncia política. Es una maniobra para quedarse con los fondos públicos que la Justicia Electoral destina a las campañas”, sostuvo Berros.

Delgado Sempé explicó que la denuncia “apunta a frenar un esquema de corrupción que desnuda la verdadera naturaleza del espacio que se presenta como ‘la nueva política’”.

Los legisladores advirtieron además que el caso incluye graves incompatibilidades éticas y legales, ya que Abel Calfín, actual jefe de la Oficina de ANSES en Villa Regina, aparece como proveedor de material publicitario para la campaña de LLA.

“Esto es una violación directa de la Ley de Ética Pública, que prohíbe a los funcionarios ser proveedores del Estado por sí o por terceros. Es inconcebible que desde un cargo público se gestione dinero público para beneficio personal”, señalaron Berros y Delgado Sempé.

Qué había dicho el empresario roquense Roberto Zgaib

Zgaib, en diálogo Diario RÍO NEGRO el martes pasado, relató que la factura en cuestión era de 68 millones de pesos primero y luego de 73 millones, y fue pedida que se cancele por parte de las autoridades de La Libertad Avanza rionegrina y este sentido mencionó a Julián Goinhex. El destinatario del pago era Abelardo Calfín, a quien Zgaib identificó como funcionario de Anses y afiliado de LLA. Esto ocurrió antes de las elecciones del 26 de octubre pasado.

Como quien emitió la factura no tenía una imprenta, indicó Zgaib, reclamó «las facturas de respaldo y quién había hecho los trabajos».

El empresario roquense decidió postergar el pago para después de las elecciones. Señaló que pidió las facturas de los proveedores involucrados a Calfín y este afirmó que los trabajados habían sido certificados. Parte de las labores en cuestión eran carteles en Cipolletti que debían ser de lonas pero que el propio Zgaib comprobó que eran de papel.

Ante esta situación decidió informar a las tres cabezas de la alianza libertaria sobre la situación. Según Zgaib, Villaverde le indicó que las facturas estaban justificadas y que habían sido finalmente pagadas por el partido.