Villaverde confirmó que una empresaria de Cipolletti asumirá en su banca de Diputados

La senadora electa por La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, confirmó que la banca de Diputados que dejará en diciembre al pasar a la Cámara Alta, la ocupará la empresaria de Cipolletti Natalia Chemor, quien se ubicaba en tercer orden en la lista libertaria de 2023.

Chemor asistió a la reunión en la Casa Rosada que presidió la secretaria general de la Presidencia y armadora de LLA, Karina Milei y en la que estuvieron todos los diputados y senadores que a partir del 10 de diciembre se sumarán a los bloques del oficialismo en ambas cámaras.

La cipoleña se sentó en primera fila y en sus redes sociales compartió sus fotos en la Casa Rosada acompañadas con el texto «Viva la libertad carajo» y selfies junto a sus futuros compañeros de bancada que llegan por distintas provincias, una de ellas la modelo y vedette Virginia Gallardo, que llega al Congreso por la provincia de Corrientes.

Con la confirmación que hizo la propia senadora electa -que difundió una fotografía junto a Chemor en la Casa Rosada- y la invitación formal que se realizó a la cipoleña, el oficialismo libertario intenta despejar dudas y cancelar cualquier intento del dirigente del partido FE, Miguel Muñoz, que la secundaba en la lista de Diputados de 2023 y pretendía sucederla en el cargo.

En la Cámara de Diputados existen antecedentes y prima la paridad de género por lo que las vacantes que se producen deben ser reemplazados por un diputado del mismo género del que renuncia. Uno de los casos que generó precedentes fue el de la rionegrina Ayelén Spósito, que acudió a la Justicia en 2019 para acceder a la banca que dejaba María Emilia Soria, que renunció para ir a la Intendencia de Roca. También Spósito estaba en tercer orden y el que continuaba a Soria era un varón, el barilochense Ramón Chiocconi.

«Un orgullo para Río Negro»

Villaverde destacó la llegada de Chemor al Congreso como «un orgullo para Río Negro» y resaltó que la empresaria -que en algún momento estuvo cercana al diputado reelecto Aníbal Tortoriello- asumirá «para defender, con fuerza, claridad y coraje, la libertad y el futuro de nuestra provincia».

«Valoro tu compromiso, tu capacidad de aprender y adaptarte a nuevos desafíos. Este es un paso adelante para Río Negro en este tiempo de transformación que lidera el presidente Javier Milei. Seguimos avanzando, trabajando y representando a nuestra gente donde se toman las decisiones», alentó la diputada y senadora electa.