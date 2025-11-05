UNRN: finalmente despidieron al docente y funcionario Luis Vivas

El rectorado de la Universidad Nacional de Río Negro formalizó este martes el despido de Luis Vivas, exsecretario General de la entidad, responsable de la Fundación UNRN y docente en la sede Atlántica de la casa de estudio.

Este cambio de decisión se justificó como una «reevaluación» de la situación a partir de un pedido de una de las denunciantes sobre las posibles acciones de Vivas «señalado por diversas mujeres de la comunidad universitaria por conductas patriarcales y misóginas sucedidas a lo largo de muchos años en la universidad» según denunciaron en una carta pública docentes, nodocentes, alumnas e investigadoras de la universidad.

Además, las autoridades de la UNRN explicaron que el Área de Género, dependiente de la Secretaría de Asuntos Institucionales activó el Protocolo para la Actuación en Situaciones de Violencias Directas e Indirectas basadas en el Género de la institución y que la Secretaría de Asuntos Institucionales brinda y asegura que las víctimas y denunciantes tendrán el debido asesoramiento y gestión de las medidas de protección necesarias y urgentes.

También decidió fortalecer la Unidad de Violencias de Género Directas e Indirectas (UVDI central), responsable de la recepción de denuncias en el ámbito de la universidad y se sumarán integrantes de de esas unidades de todas las Sedes para «fortalecer su trabajo y asegurar el cumplimiento de su misión con la mayor idoneidad y celeridad posibles».



Desde la UNRN se indicó que «están en marcha los protocolos vigentes para garantizar transparencia procesal, plazos definidos y mecanismos de seguimiento, garantizando la confidencialidad y seguridad de las y los denunciantes» y que «se garantizará la protección y contención a las y los denunciantes, así como las garantías procesales de las personas denunciadas».