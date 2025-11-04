Fuertes cruces en la alianza libertaria de Río Negro por el intento de cobro de una factura millonaria

La negativa de Roberto Zgaib, responsable financiero de la alianza libertaria de Río Negro (integrada por La Libertad Avanza -Lorena Villaverde-, CREO -Aníbal Tortoriello-, y Republicanos Unidos -Nicolás Suárez Collman-) a pagar una millonaria factura que consideró inconsistente desató una fuerte polémica en el seno de la coalición con enojos y denuncias de intenciones políticas de cara al 2027.

Zgaib, en diálogo Diario RÍO NEGRO, relató que la factura en cuestión era de 68 millones de pesos primero y luego de 73 millones, y fue pedida que se cancele por parte de las autoridades de La Libertad Avanza rionegrina y este sentido mencionó a Julián Goinhex. El destinatario del pago era Abelardo Calfín, a quien Zgaib identificó como funcionario de Anses y afiliado de LLA. Esto ocurrió antes de las elecciones del 26 de octubre pasado.

Como quien emitió la factura no tenía una imprenta, indicó Zgaib, reclamó «las facturas de respaldo y quién había hecho los trabajos».

El empresario roquense decidió postergar el pago para después de las elecciones. Señaló que pidió las facturas de los proveedores involucrados a Calfín y este afirmó que los trabajados habían sido certificados. Parte de las labores en cuestión eran carteles en Cipolletti que debían ser de lonas pero que el propio Zgaib comprobó que eran de papel.

Ante esta situación decidió informar a las tres cabezas de la alianza libertaria sobre la situación. Según Zgaib, Villaverde le indicó que las facturas estaban justificadas y que habían sido finalmente pagadas por el partido.

«Tengo mucho enojo con las autoridades de la La Libertad Avanza»

«Yo tengo mucho enojo con las autoridades de la La Libertad Avanza, con Villaverde y Goinhex», señaló Zgaib a este medio. «Primero porque me dieron tres versiones distintas. A mí Goinhex me dijo que la factura había que pagarla porque lo ordenaba Buenos Aires. Calfín me dijo que la factura la tenía que pagar porque él había pagado los trabajos y necesitaba recuperar la plata. Y Villaverde me dice que las facturas eran correctas y los trabajos estaban bien y que habían sido pagados por el partido».

«Yo no sé cuál es la versión de las tres que corresponde. Entonces, con más razón, decidí no pagar la factura», indicó Zgaib.

Zgaib dijo que luego decidir no pagar esta factura el 31 de octubre pasado el recibo fue dado de baja. Lo mismo sucedió con otros documentos que mencionó ante las tres cabezas de la alianza libertaria, que en las últimas horas también fueron dados de baja, algunos con montos millonarios.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, fuentes de LLA provincial aseguraron que Zgaib «observó errores en la certificación de una factura, certificación que solo LLA realizó, ya que la factura que le elevó CREO careció de dicho elemento, e inmediatamente se solicitó baja a la factura y todo lo que agrega es una fábula».

«El sistema está auditado por la Dirección Nacional Electoral. Hay facturas generadas por CREO, otras por LLA RN y otras que se generan de la campaña nacional. Estamos en el proceso de auditoría y siempre se contemplaron sus observaciones cuando las realizó«, indicó la fuente de LLA.

«Creo que está fábula tiene una apetencia personal de posicionamiento político en vista al 2027», afirmó la fuente de LLA.

Zgaib señaló que seguirá en LLA pese a su enojo con las autoridades, ya «que ni Villaverde ni Goinhex» son los dueños del partido. «Yo sigo con la gente que está alrededor mío acá en General Roca y en la provincia, aportando desde el lugar que pueda aportar», indicó.