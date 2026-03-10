Violencia en la Isla 132 de Neuquén: pagarán una gran suma de dinero y harán tareas comunitarias por agredir a inspectores

En una audiencia realizada hoy en la ciudad de Neuquén, la justicia resolvió la situación procesal de dos hermanos, identificados como T. E. A. y A. A. A., acusados de agredir físicamente a inspectores municipales durante un operativo de control. El Ministerio Público Fiscal (MPF), con el aval de la municipalidad, aplicó la Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una salida alternativa que impone estrictas pautas de conducta a los implicados.

El ataque: golpes de puño y lesiones en plena madrugada

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 22 de marzo de 2025 en la zona de la calle Ara San Juan, en la Isla 132. Según la acusación fiscal, el conflicto se inició cuando un inspector intentó identificar a T. E. A. y solicitarle la documentación de su motocicleta.

La respuesta fue una violenta agresión: el joven le propinó un golpe de puño en la cabeza al trabajador. Mientras el inspector estaba en el suelo siendo atacado por otra persona aún no identificada, T. E. A. continuó golpeándolo en la espalda y las piernas, provocándole lesiones y daños en su equipo de seguridad. Minutos más tarde, su hermana, A. A. A., se sumó al altercado intentando golpear al agente y obstaculizando la labor de una segunda inspectora que llegó al lugar.

Reparación económica y servicio a la comunidad

La asistente letrada de la fiscalía de Actuación Genérica, Fernanda Sabatini, fundamentó la aplicación de la SJP debido a que los imputados no cuentan con antecedentes condenatorios y la pena prevista sería de ejecución condicional.

Para evitar el juicio, los hermanos deberán cumplir con una donación de $100.000 destinada a un club deportivo del barrio Confluencia, 96 horas de tareas comunitaras cada uno en la misma institución deportiva, realizar un curso de “Reeducación Vial” de tres meses, dictado por el Observatorio Vial municipal y fijar domicilio estable. Tampoco podrán abusar del consumo de bebidas alcohólicas.

«Pedimos disculpas a la comunidad»

Durante la audiencia, T. E. A. tomó la palabra para manifestar su arrepentimiento. «Sabemos que ese día se generó una situación de violencia que no debió haber pasado. Lamentamos las consecuencias para el inspector que estaba cumpliendo con su trabajo», expresó el joven, extendiendo sus disculpas a la dirección de Tránsito y a los vecinos de Neuquén.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló el acuerdo, calificándolo como una solución «razonable» y destacando la sinceridad del pedido de perdón y la aceptación por parte de las víctimas. Cabe destacar que, por este mismo hecho, un adolescente menor de edad ya fue procesado la semana pasada.