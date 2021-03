Kicillof negó que su esposa haya ofrecido vacunarse a Sarlo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof negó hoy que su esposa le haya ofrecido una vacuna contra el coronavirus a la escritora Beatriz Sarlo y aclaró que sólo se la invitó a participar de una acción colectiva de concientización que pretendía contrarrestar la campaña de desprestigio hacia la vacuna que impulsaban, en enero, dirigentes de la oposición y algunos medios.

Tras la desmentida, fue la propia Sarlo quien le bajó el tenor a sus dichos. Reflexionó hoy que no debió haber dicho que el ofrecimiento fue "por debajo de la mesa" y aseguró que se autocritica "fuertemente". Fue luego de haber tenido que ir a declarar como testigo ante la justicia federal en el marco de una causa en la que se investiga si hubo desvío de vacunas a personas a las que aún no les correspondía recibirlas.

Sin embargo luego aclaró que "cualquier propuesta por fuera de los protocolos, es por debajo de la mesa". El debate continuó con el gobernador dando explicaciones en distintos medios.

"Una campaña horrible hacia mi familia"

Más temprano, Kicillof había salido a decir: "Mi esposa (por Soledad Quereilhac) no ofrece vacunas, no se vacunó nadie de mi familia. Lo que titulan algunos medios es mentira y una campaña horrible y de odio hacia mi familia", cuestionó el mandatario.

El gobernador recordó en diálogo con TN, que en enero, en Villa Gesell, anunció el inicio de una campaña denominada "Yo pongo el hombro", para sumar personalidades que se vacunarían en público para transmitir confianza a la sociedad y contrarrestar "el desprestigio a la vacuna que impulsaba una parte de la oposición".

"Lo anuncie en una conferencia. Fue bien pública y dije que destinaría cien vacunas porque la idea era que se vacunaran para terminar con ese tremendo trabajo de desprestigio", subrayó.

Y detalló que en aquel momento, con la idea de motorizar la iniciativa, contactó "al director de la editorial en la que se publican mis libros (por editorial Siglo XXI) y el editor (Carlos Díaz) le mandó un mail a Sarlo para invitarla a la campaña, porque es conocida y opuesta al gobierno".

"No fue mi esposa la que contactó a Sarlo porque no es su amiga. No le ofrecieron algo turbio ni por debajo de la mesa", puntualizó y luego aseguró que aquella campaña de concientización finalmente no se concretó, ya que la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna.

"Suspendimos la campaña de gente reconocida cuando el artículo de The Lancet hizo de goma el argumento antivacuna contra la Sputnik V", explicó Kicillof y luego agregó: "La campaña antivacuna fracasó, pero tuvimos que darle disputa".

"La campaña se politizó y por eso la idea de vacunar gente reconocida. Pero me llama la atención que termine en una canallada contra mi esposa", repudió el gobernador.

Quereilhac: Sarlo "sobreactuó honestidad"

La doctora en letras Soledad Quereilhac aseguró hoy que ella "no tiene la potestad de ofrecer vacunas a nadie" y acusó a la escritora Beatriz Sarlo de "sobreactuar honestidad" y de "cacarear mentiras en los medios".

En un largo mensaje compartido desde su perfil de Facebook, remarcó que "no es funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires" y reveló que ella "no fue vacunada aún", por lo que está esperando su turno "como todo el mundo".

"Ni mi madre, ni mi suegra, ni ningún familiar ni amiga o amigo cercano recibió tampoco la vacuna. Todxs están esperando su turno, como corresponde", agregó Quereilhac, quien luego subrayó: "No fomentamos ni participamos de ningún privilegio ni de ningún trato 'vip'".

Sarlo "terminó involucrando en sus mentiras a Carlos Díaz, una persona de bien, respetada y querida por gran parte del campo intelectual argentino", cuestionó Quereilhac.

Y, en ese mismo tono, añadió: "De paso, también me ensució a mí, atribuyéndome actos de corrupción y nepotismo que jamás en mi vida cometí. A la luz de su autopercepción como una persona que 'tiene ética', sólo cabe esperar que se rectifique", exigió.

Quereilhac es docente, investigadora y crítica literaria, tiene un doctorado en la UBA e integra el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani (UBA-Conicet). Vive con el gobernador Axel Kicillof, con quien tiene dos hijos en común: León y Andrés.

Agencia Télam.