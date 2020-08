Kyrgios confirmó que no jugará el US Open

El tenista australiano Nick Kyrgios anunció que no acudirá a Nueva York a finales de agosto para disputar el US Open por la crisis sanitaria producida por la pandemia de Coronavirus y calificó de "egoístas" a los jugadores que decidieron participar.

"No jugaré este año en el US Open. Me duele no poder participar, pero no voy a participar por la gente, por mi gente australiana, por los cientos de miles que perdieron la vida. Esta es mi decisión, guste o no", comentó Kyrgios en un video publicado en la plataforma Uninterrupted.

El número 40 del mundo, crítico con la celebración del grande estadounidense, indicó que no tiene "ningún problema" con la decisión de los organizadores de llevar a cabo el certamen ni con los jugadores.

"Si quieren ir, depende de ellos, pero siempre que actúen apropiadamente y de forma segura", advirtió antes de enviarles un duro mensaje para aludir a sus "razones" para no participar en la cita.

El australiano aseguró que "hay que trabajar juntos y no ser egoístas" y cargo contra el serbio Novak Djokovic "por intentar hacer dinero rápido con exhibiciones".

Kyrgios se bajó el US Open, lo mismo que antes hizo Ashleigh Barty, la número uno de la WTA. Gentileza.

"Sin duda, podemos reconstruir el deporte y la economía, pero nunca podremos recuperar la pérdida de vidas", resaltó el polémico tenista australiano.

La baja de Kyrgios se une a la de su compatriota Ashleigh Barty, quien es la número uno del mundo en la WTA y que renunció a estar en Nueva York por la situación con la pandemia.