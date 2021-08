L-Gante llegó a la pista de ShowMatch y «¡se armó la pachanga!»

L-Gante, el exponente de la cumbia 420, fue la estrella de la noche del martes en ShowMatch, tras la invitación de Marcelo Tinelli. La semana pasada, el conductor había hecho el anuncio, pero sin fecha, la producción lo confirmó y finalmente ayer se concretó. Fue un verdadero furor en las redes sociales por el mano a mano con el conductor: contó anécdotas, cantó y bailó.

“La semana que viene va a estar acá en el programa haciendo un show en vivo”, había anticipado Marcelo Tinelli. Feliz de la confirmación, este martes el conductor escribió en sus redes: “Esta noche ‘c pika’. Viene el número uno”. Además compartió una foto junto al músico y aseguró: “Hoy la rompe mi querido @lgante_keloke. ¡Qué capo sos, por Dios!”.

“Vamos a presentar al artista del año. Más allá del cariño personal que le tengo por la historia que tiene y porque banca esa historia, me encanta. El otro día fue a su barrio y fueron miles de personas en una caravana como si llegara la Selección a Ezeiza después de ganar la Copa América”, lo presentó el conductor.

La mamá del cantautor lo acompañó y siguió su presentación desde la primera fila. L-Gante contó que muchas veces opina de los temas de su hijo y destacó que fue ella quien le puso el nombre artístico. “Mi mamá me descansaba porque andaba como un ciruja. Ella me puso L-Gante irónicamente. ‘Qué elegancia’ me decía”, recordó haciendo reír a todos.

“¡Ahora, que se arme la pachanga!”, exclamó y puso a todos a bailar. Hasta Marcelo se animó a tirar unos pasos. Por su puesto cantó sus éxitos y no podía faltar el tema preferido del público más chico: la cumbia con la que enseña el abecedario.

Semanas atrás L-Gante volvió al país tras su gira internacional y fue recibido por una multitud en la localidad de General Rodríguez, tras cumplir el aislamiento correspondiente.

Cientos de personas lo saludaron y felicitaron por su éxito, el cantante arengó a todos desde el techo de su camioneta y describió varias de las calles que conoce como la palma de su mano. “Hoy el barrio está festejando, el por qué te lo dejo a tu criterio. ¡Mirá todos los que somos!”, exclamó.

Pero no solo lo siguió una multitud en este recorrido por General Rodríguez, sino que además lo acompañaron más de 35 mil personas en un vivo de Instagram.