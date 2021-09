La agenda de espectáculos para este fin de semana

Sztajnszrajber + Peker

"Deconstruir el amor"

La paja + el "te amo" + el garche

Darío Sztajnszrajber y Luciana Peker se reúnen en un conversatorio para pensar y deconstruir la idea del amor tal como se nos presenta en el sentido común cotidiano, en un ejercicio que busca entender por qué un determinado modo del amor vence y logra establecerse como “el modo normal”.

Deconstruir el amor es politizarlo: mostrar que todos nuestros vínculos están atravesados por relaciones de poder. Esta evidencia, lejos de enfriarlo, lo vuelve más intenso y más humano.

En este ejercicio conjunto, se busca mostrar otras perspectivas del amor. Tal vez, al desidolatrarlo, podamos recuperar de él la perspectiva más originaria.

Este viernes a las 18 en el Salón Rainbow del Casino Magic de Neuquén. Entradas: Flipper (Av. Argentina 179) o vía web en livepass.com.ar.

Teatro

Ámbito Histrión

“La penúltima oportunidad”

Este viernes a las 21 sube a escena esta obra escrita por Rafael Bruza y dirigida por Dardo Sánchez.

Sinopsis: Marta y Juana son dos “amigas” que viven en un pequeño pueblo. Han pasado toda su vida compitiendo entre sí por todo, los novios, la ropa, el trabajo. Y ahora ya en otro plano siguen esa guerra absurda en la búsqueda de un novio compartido. ¿El amor que conduce a la muerte es amor? Se preguntarán ellas en medio de su viaje. Actúan Laura Sarmiento y Silvana Feliziani. Reserva de entradas: porwhatsapp al 2995713050.

“Océano Mar”

El domingo a las 20 sube a escena esta creación colectiva de danza teatro creada e interpretada por Patricia Alzuarena, Bia Baldim, Fiorella León Espina y Mariana Sirote.

Sinopsis: Esta obra inspirada en textos de Alessandro Baricco nos cuenta sobre el poder insondable, misterioso, encantador del mar, así como un reflejo de la vida. Danza y palabras encarnadas por cuatro mujeres de distintas generaciones que eligen una forma particular de movimiento para producir su manifiesto del cuerpo y los deseos, del placer y los padeceres. Mujeres conectadas como mares de un mismo Océano, donde la intercorporalidad juega para componer un universo enlazado que pertenece a todas y a ninguna en particular.

Edición sonora: Andrés Ciruzzi (con la colaboración de Fiorella León Espina). Música: In a landscape de John Cage reversionada por la pianista argentina Fabiana Galante

Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén.

El Arrimadero

“Adicta a vos”

Este viernes, a las 20, sigue en escena esta obra de Marcos Carnevale, con dirección y puesta en escena de Leandro Stepanchuc y las actuaciones de Natalia Barber, Fernanda D’Argenio, Camila Norro, Caro Sancho y Cintia Veliz. Entradas $600. Reservas al 2994155215.



“Erótica 2”

Este sábado, a las 20, “Erótica 2”, teatro para adultos +18. Idea, puesta en escena y dirección de Leandro Stepanchuc. Actúan Ely Navarro, Gastón “Tota” Vásquez, Leandro Stepanchuc, Natalia Barber, Cintia Véliz, Walter Pailacura, Jesús Hernández, Octavio Iribarne, Priscila López, Gema Beltrán y Pablo Bilbao. Entrada General $800 - Vip $1000.

“Palabras que no dijimos”

Ganadora del concurso de Dramaturgia del Teatro Cervantes, sube a escena este domingo a las 20. Escrita por Fernanda Marino y dirigida por Silvana Feliziani. Actúan Agostina Chiapetta Bersán, Alejandra Kasjan y Martín Muñoz Pérez

El Arrimadero

Misiones 234, Neuquén.

Te.Ne.As.

“La noche de las Tórridas”

La obra, que pertenece a la compañía Escénica TeaDanz Experimental, narra la historia de ocho mujeres que atraviesan diversas situaciones. Una obra de Lorena Romero, con dirección de Carlos Barro, canciones de Andrea Grossi, vestuario de Yazmín Mer y las actuaciones de Ana María Alonso, Cane Aiello, Lujan Urreaga, Paula Rodrigo, Bárbara Veselis, Itati Figueroa, Mariel Suárez y Andrea Kasjan. Este viernes, a las 21:30. Entradas: $500 anticipadas, $600 en puerta. Reservas y anticipadas al 2994207477.

“Las dos Fridas”

El sábado a las 21. La Fratta Teatro presenta “Las dos Fridas”, con dirección de Alejandro Bastidas. Equipo de producción: Luis Añez en Buenos Aires, Wilkhender Magallanes en Córdoba y Nirvana Sanchez y Marta Aponte en Neuquén. Bono contribución $500 anticipadas, $600 en puerta. Reservas y anticipadas: 299 4102040.

Sibilinas

Este domingo, a las 20:30, el ciclo de unipersonales de TransHuman Theatre presenta dos obras: “Tablajería Atinente”, escrita y actuada por Karen Sepúlveda; y “Íngrima Pomarola”, escrita y actuada por Amalia Arias. Bono contribución $600 anticipadas, $600 en puerta. Reservas y anticipadas: 2995 52-8165.

Te.Ne.As.

Leguizamón 1701, Neuquén

Club de arte El Biombo

“Cosas perdidas”

Teatro al Vacío presente este fin de semana dos obras dedicadas a las infancias. Este sábado, a las 17, “Cosas predidas”, una propuesta de teatro físico que reflexiona acerca del juego como un derecho fundamental y un genuino recurso para experimentar y formarse. En escena: Pablo Cofré, Adrián Hernández y José Agüero Asistencia Técnica: Julieta Lucero.



"Estás ahí?"

El domingo, a las 17, será el momento de “Estás ahí?”, otra propuesta de teatro físico que, a través de una dramaturgia de acciones y de imágenes, reflexiona sobre la experiencia de la escucha y sus posibilidades de descubrirme en tanto descubro al otro. La propuesta escénica invita a niños y niñas en sus primeros años de vida a una experiencia de sonidos, movimientos, formas, texturas y colores. En escena Adrián Hernández y José Agüero Dirección de Myrto Dimitriadou Asistencia Técnica: Pablo Cofré.

Entrada general: $400. Descuentos para grupos familiares. Informes y reservas 2984922242.



Club de Arte El Biombo

Rodhe 1454, Roca

Deriva Teatro

"Recuerdos en viaje"

Este viernes, a las 21:30, la compañía Púlsar DanzaTeatro estrena esta obra dirigida por Paula Boselli, con las actuaciones de Graciela Calcaterra, Sofía Inés Tarifeño y Santiago Aza Sena. Entrada general $600. Por reservas, al whatsapp 299 4715050.

“Carretera bandida”

Una obra escrita y actuada por Magui Aguirre, bajo la dirección de Sebastián Fanello. Este sábado y domingo, a las 21:30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén). Por reserva de entradas, al 299 5049199.

Música

Caribe FCP

La nueva protagonista de Fundación Cultural Patagonia, sube a escena por primera vez al ritmo de rumba, salsa, mambo, cumbia colombiana. Serán dos shows, el sábado y domingo, a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca.

La agrupación está conformada por Martín Bascur, bajo; Francisco Araya, percusión; Emanuel Beron, batería; y Diego Bascur, piano. En el debut contarán con la actuación de otros artistas de FCP como Belén Fica, flauta; Yamila Tejada, saxo; Roberto Palacio y Guillermo Lancelotti, trompetas; Nelson Vargas, percusión; y Sebastián Romero, Francisco Franco y Emanuel Repol, trombones. Además, participarán las cantantes Natalia Joubert y Alfonsina Magariño.

El programa estará conformado por “No Valentín”, “La gota fría”, “El bodeguero”, “No me arrepiento de este amor”, “Que manera de quererte”, “Sobre tu playa”, “Déjame así”, “No te creas tan importante”, “Mambo N°5”, “Mambo N°8”, “Pedro navaja”, “Lágrimas negras”, “Las avispas” y “De bandazo”.

Localidades en venta

La entrada general, posee un valor de $400, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. Las mismas se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263).

Bronces del Atlántico

Un nuevo ensamble de la Filarmónica debuta en Viedma

Este viernes, a las 21, hace su debut el ensamble Bronces del Atlántico en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. Este ensamble forma parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro.

El programa de concierto incluirá música de géneros variados encontrándose obras de Dukas, Susato, Holst, Waller, Kompanek así como auténticos clásicos como La Pantera Rosa de Henry Mancini y Libertango de Astor Piazzolla.

Bronces del Atlántico está formado por Jair Rodriguez en trompeta, Daniel Fonseca en el corno francés, Gastón Basegio en trombón y Natalia González en tuba, contando además en este concierto con la participación del trompetista Juan Ribero como invitado.

Las entradas gratuitas pueden retirarse en la boletería del Centro Municipal de Cultura de 9 a 13 y de 16 a 20.

El cupo será limitado de acuerdo a la capacidad del lugar, respetando el distanciamiento social y los protocolos sanitarios vigentes.