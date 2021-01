La Anmat aprobará la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años

En las próximas horas la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizará la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V en adultos mayores de 60 años.

Según Pagina 12, la intención del Gobierno Nacional es avanzar con la vacunación de este grupo entre fines de enero y principios de febrero.

El aval llegará en cuanto se termine de traducir del ruso al inglés y al castellano un informe de más de 200 páginas, que señala que la Sputnik V es efectiva en mayores de 60. Desde el sábado se trabaja en este documento.

Son más de 7 millones los adultos que componen este grupo de riesgo en el país.

La aplicación de la vacuna en mayores de 60 años generó polémica a fines de diciembre, cuando el presidente de Rusia Vladimir Putin, de 68 años, afirmó: "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible".

Ayer el ministro de Salud Ginés González García aseguró ante diputados que el Gobierno nacional tiene un plan de vacunación "en marcha, con contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con otros proveedores internacionales para inmunizar a la población".

En ese contexto, Argentina firmó contratos con la empresa AstraZeneca, con el Centro Gamaleya de Rusia -productor de la Sputnik V- y con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, una iniciativa mundial denominada Covax.