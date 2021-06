La artista neuquina Edith Montiel recorre su obra literaria

La posibilidad de soñar. Eso manda al universo la escritora y escultora neuquina Edith Montiel. Estudió en Buenos Aires, publicó libros en la editorial Tribu Salvaje, de Neuquén; y Editorial Dunken, de Buenos Aires.

Sus libros se tradujeron en otros países y obtuvo premios a nivel nacional e internacional, lo que le permite mantener vínculos con el mundo literario a través de las redes y de sus trabajos editados.

Los tres volúmenes de la saga “Tesoros neuquinos” ha sido declarada de Interés cultural por el Ministerio de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno de la provincia de Neuquén y, en diciembre del año 2019, fue declarada de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A fines del año 2018 recibió también el premio Faja de Honor de SADE en literatura infantil y juvenil.

Sus primeras publicaciones fueron “Cuentos de Zoe” (Tribu Salvaje, 2011), relatos con rimas y prosa. Muestran colores, números, animales, historias y vocabulario a nivel preescolar. Luego se siguió la saga “Tesoros neuquinos” y por último, el reciente “El camino del collar”.

Además de su estrecha relación con la literatura, mantiene un permanente contacto con las artes plásticas a través de sus esculturas en madera, las cuales son exhibidas en distintos lugares del país y del exterior.

En diálogo con RÍO NEGRO, la artista que esculpe en madera, y además escribe, se refirió a su vasta obra y a su último libro, “El camino del collar”, editado este año.

P: ¿Cómo llegaste a "El Camino del Collar"?

R: A través de mi relación con el Patrimonio Cultural. Claudia Della Negra, arqueóloga, que formaba parte del grupo que encontró el collar, me relató el descubrimiento de ese cementerio en Aquihuecó, en el norte neuquino. Esto despertó un gran interés en mí que se acentuó cuando Valeria Saint Paul, investigadora, me dio datos detallados de los caracoles que forman el collar. Fue entonces que el cuento comenzó a nacer en mi mente y se tornó irresistible. Tuve la necesidad de inventar una aventura fantástica respetando los hechos reales.

P: ¿Qué diferencia existe entre escribir libros para chicos y para adultos?

R: El placer y el trabajo es el mismo. Tal vez la diferencia que encuentro es que el adulto ya está formado, en cambio los chicos son espíritus abiertos y maleables. Quiero ser muy responsable con el mensaje hacia ellos porque el impacto puede ser mayor, también trato de que puedan recibir una sensación positiva y permanezca cuando finalizan.

La saga de “Tesoros neuquinos” tiene como elemento principal lugares y descubrimientos de Neuquén y el género es también fantástico". Edith Montiel.

P: ¿Qué significan los premios para vos?

R: Me honran, me alegran, pero sobre todo me impulsan a mejorar en todos los sentidos. Cuando la vida me regala cosas, siento deseos de esforzarme por darle algo más que valga la pena.

P: ¿Cómo fusionas las artes en las que incursionas: escribir y esculpir? De alguna manera se cruzan...

R: Es así, no solo se cruzan, en mí se fusionan solas, y eso sucede porque las dos me hacen crear, me dan libertad y ambas tienen en común que se trabajan con elementos tan nobles: la escritura y la madera. Está en tus manos destruirlos o engrandecerlos.

P: ¿Los libros anteriores funcionaron como plataforma para avanzar?

R: Los tres anteriores sí. La saga de “Tesoros neuquinos” tiene como elemento principal lugares y descubrimientos de Neuquén y el género es también fantástico. Otra cosa que tienen en común estos cuentos es que los protagonistas son los mismos, aunque en “El camino del collar” ya son adultos y es un libro para cualquier edad, no solo para niños.

P: ¿Tus relatos son más bien patagónicos, en los que tiene fuerza la naturaleza o la historia, por ejemplo?

R: Exactamente. Mi amor por esta zona se refleja en los últimos cuatro libros. Insisto con esto cada vez que surge la pregunta. Me parece muy trascendente que conozcamos hechos o lugares que tienen una inmensa importancia histórica, geográfica y cultural, por eso la mayor fuerza en ellos radica en la naturaleza y la historia.

P: ¿Desde hace cuánto que escribir, para rememorar tu trayecto como escritora?

R: Desde que era muy chica, en mis primeros años de escuela primaria. Como suelo contar en mis visitas a los colegios, mi escritura se incrementó cuando gané un concurso por un cuentito en la revista Billiken y me regalaron una muñeca ¡Para mí era la más bella y grande del mundo!

P: ¿Cómo es que tus libros sean exhibidos fuera del país?

R: Sucede que casi todas las antologías en las que participé se publicaron en España. Con respecto a “Tesoros neuquinos” y “El camino del collar” se están realizando traducciones al inglés para Estados Unidos e Inglaterra. La editorial de los cuatro últimos libros es la misma, Dunken. En cambio, en "El camino del collar" trabajé con un diseñador e ilustrador nuevo para mí, Damián Basante, cuyo trabajo es muy destacable. No es fácil captar las imágenes que están en la mente de otra persona, sobre todo si es un artista plástico, como en este caso, pero plasmó las imágenes deseadas, representando en líneas y colores lo que yo deseaba expresar en el texto. Eso es valioso.

Dónde podemos encontrar la obra de Edith Montiel

P: ¿En qué lugares se pueden ver tus esculturas?

Se exhiben generalmente en salas de la zona, en muestras individuales y colectivas, también se han mostrado en diferentes lugares de Bs As y en algunas ciudades de Chile. Una sala a la que me complace sobremanera ser invitada es J. B. Alberdi, en Neuquén. La ubicación, el espacio, la disposición de los ambientes, la historia. Me parece un pequeño lujo para la ciudad. Una de mis esculturas que forma parte de una serie nueva, hecha con la técnica de ensamble, estaba allí el mes pasado con otras obras de integrantes de ANAP. En el presente ha sido enviada a un nuevo salón de exposición en Cutral Co, sala Gregorio Álvarez.

¿Y los libros?

En Libracos, en Logos, ambas de Neuquén; pero en casi todas las librerías de la zona están disponibles.

Cual es la editorial …?