La Buenos Aires, una calle de Viedma, en el mundo

*Liliana Verbeke

Todo lugar en el mundo es representado por su gente y rasgos definitorios como: su comida, cultura e historia, eventos que le dan renombre y también sitios o calles en particular.

Quien ha visitado alguna vez otra ciudad del país o fuera de él, sabe que hay una calle principal, la del centro, la que recibe toda la energía, que es necesario conocerla o pasar al menos una vez.

La moderna arquitectura va adecuando, refaccionando o refuncionalizando casi todo lo urbano y especialmente las calles en aras de aumentar su atractivo y facilitar el desplazamiento de vehículos y peatones. Hasta se imponen modas que atraviesan países que en muchos casos no sabemos si resultan adecuadas o no.

Calles en grandes ciudades que necesitan ser mantenidas en su limpieza más de una vez por día por la transitabilidad y uso que tienen.

Podríamos nombrar a muchas, desde nuestras Mitre en Bariloche, Tucumán en General Roca a Florida en Buenos Aires y en la vecindad sudamericana, Av. 18 en Montevideo, el Paseo Ahumada o La Alameda en Santiago, la Av. Atlántica en Río de Janeiro y otras.

Se destacan al menos 29 vías y/o avenidas famosas con rasgos inolvidables para muchos residentes o visitantes.

La Quinta Avenida en Nueva York, Av. De los Campos Elíseos, París, Vía Véneto en Roma, Las Ramblas en Barcelona, Prado-Recoletos-La Castellana en Madrid, Oxford Street en Londres, el cruce de Shibuya en Tokio conocido como el “cruce más abarrotado del mundo” o la Vía Dolorosa en Jerusalén transitada por Jesús camino al Calvario.

Pero estamos aquí en la capital de Rio Negro y podemos decir, que “nuestra Buenos Aires” es una calle del mundo o por qué no decir que aquí en Viedma el mundo se atesora en una calle: “la Buenos Aires”.

La Asociación Amigos de lo Nuestro trabaja hace más de 25 años en aras de resguardar, destacar y poner en valor el patrimonio histórico local, en este caso realiza una muestra fotográfica denominada “LA CALLE BUENOS AIRES… UNA CALLE CON HISTORIA... LA CALLE DEL CENTRO”.

Este interesante trabajo de la Fototeca de la Asociación, registra desde hace 20 años gran parte de la vida local y comarcana en más de tres mil fotografías registradas y digitalizadas con documentación que detalla orígenes, época y personajes.

En este caso, el tema es calle Buenos Aires entre los años 1940/1960, registradas incluso algunas publicidades de época. Familias de Viedma han prestado y/o cedido fotografías a efectos de aportar a la revalorización de la identidad.

Viajando en el tiempo resuena en oídos de muchos: “Casa Cortés donde un peso vale tres”, y todo su personal con el dueño en una foto junto al mostrador. “Tienda El Indio… el mejor surtido y los más bajos precios y el teléfono Nª 135”. “Sastrería Linares, Confección esmerada, Corte irreprochable, Casimires de calidad, Precios módicos”. “Casa López, Cigarrería y Golosinas, Venta de rollos fotográficos”. “Casa Destefanis, Radio y Electricidad, Agencia Phillips de Cocina y Radios, Taller Autorizado Phillips”. “Zapatería La Ideal de José Alegre y Compañía, Calzados Finos”,”Sumescal S.C. Agencia de Diarios y Revistas, Lotería, Golosinas y Artículos de Regalos. Único distribuidor con servicio técnico especializado garantizado por FATE división Electrónica”.”LIDE Perfumería. Regaluz, Modas, Regalos, Bebés”. “Casa Spenza, la Casa del Mayor Surtido y las Mejores Ofertas”. “Casa Pocai, Tres Locales para su Economía, Damas Caballeros y Niños”. “Sociedad Rural Argentina, Fundada en Junio de 1943.Siempre al servicio del productor para lograr una mejor economía en la actividad agropecuaria de la zona”. “Confitería Salinas, Salón Familiar, Servicio de Lunch, Helados, Patio Español”.

Algunos han permanecido años, otros ya no, pero quien de aquél tiempo no recuerda la Confitería Costa Rica e incluso sus reuniones políticas... sillas en redondo en torno a la mesa del billar? Los bailes en los que era necesario “ver primero quiénes estaban porque ser las primeras no era bien visto...” El “Rancho Grande”, los Corsos en que arrojar una serpentina a alguien podría devenir en matrimonio… o la oportunidad de los muchachos del Distrito Militar –mi padre era escribiente- para hacer “una salida trayendo por la mañana el banco donde se sentaría el Mayor con su esposa y retirarlo por la noche al finalizar y en él mientras tanto, correrse a fumar a escondidas en el baldío, donde hoy se emplaza el Colegio Nacional.

La ciudad tiene otras importantes vías, incluso de mayor movimiento, servicios y actividad comercial, pero si usted quiere ir al centro ¡usted debe ir a la Buenos Aires!

Confiterías, cafés donde hace años, aunque cambien de nombre el local se reúnen las mismas personas quizás en la misma mesa, quizás todos los días y seguramente también hablando de las mismas cosas…

La Buenos Aires… cada tanto remozada… en sus veredas luciendo sus blancos y negros, sus marchas de protesta y de festejos, sus mítines políticos en otrora.

La procesión de Semana Santa o de Fiestas Patronales, algún desfile, colegios en fila y un prelado que no distingo si es Esandi o Borgatti y también el hoy con artesanos en la plaza y estudiantes bullangueros.

Así, muda testigo de un tiempo que fue, atesorando recuerdos o llamando a la rebeldía bajo el aguaribay, enamorándose en Plaza Alsina frente a un prócer que mira el desierto impávido o sellando acuerdos en el Concejo Deliberante de hoy, municipio de ayer.

Vueltas del perro anecdóticas, personajes con nombres y apellido que todas las mañanas transitan sus breves cuadras, carpetas que vienen y van, expedientes que se cruzan, secretos a voces, aroma a pochoclos y churros azucarados.

La vida no se detiene en la Buenos Aires, continúa en mañanas apuradas y tardes de siestas largas con peatones que pasan mirando sin ver.

* Diplomada en Preservación del Patrimonio NyC (UBP)