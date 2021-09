Comerciantes acusan a los cortes en los puentes de frenar la reactivación económica

Desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) volvieron a repudiar los cortes que se mantienen en Neuquén. Afirmaron que afectan en gran medida la actividad económica de los comercios, en un periodo donde se empieza a observar una reactivación. "Con mucho desagrado tomamos los cortes. Genera inconvenientes en la actividad económica y a la población en general", sostuvo el presidente de Acipan, Daniel González.

Marcó que los bloqueos se producen en un momento donde hay índices más favorables para el comercio. "En junio, julio y agosto se ve una reactivación y justo aparecen estos cortes, que afectan esa reactivación", dijo.

Entre los factores que contribuyeron a mejores índices en los distintos negocios de la región, mencionó la actividad hidrocarburífera y el turismo.

Indicó que los efectos de los bloqueos son importantes porque de Villa Regina hasta Plottier es "todo un conglomerado, donde hay ingresos de mercaderías y sucursales de diferentes empresas. Y Neuquén, como está aislada con los ríos, esta medida en los puentes afecta muchísimo".

También puso el foco en que no son situaciones que colaboran con un panorama de más "alivio" para el comercio, más teniendo en cuenta cómo "fue golpeado" en los meses anteriores.

"Primero fue la pandemia que afectó a todos. Después en abril los cortes de autoconvocados que fue por su impacto fue como una pandemia y ahora aparecen estos cortes en los puentes", manifestó González.

Pidió que se busquen otras metodologías para obtener una respuesta a las demandas.

"Uno no ignora la pobreza, pero la solución no son los cortes. Y justamente no contribuyen con la reactivación económica, que genera trabajo, uno de sus reclamos. Sin actividad económica no se genera empleo", subrayó.

El mes pasado Acipan expresó en un comunicado su malestar por los reiterados bloqueos en la provincia y sostuvieron que "no pueden seguir siendo toleradas por quienes tienen responsabilidades de conducción y son responsables de hacer acatar esas normas".