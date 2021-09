Las cinco claves de los cortes en Neuquén: duración, desvíos, reclamos y más

Tal como venían anunciado, las organizaciones sociales cortaron los principales puentes de Neuquén esta mañana. Llevan un mes de protestas y más tiempo reclamando una reunión, advirtiendo que endurecerían las medidas a este punto. Del lado del Gobierno siempre se aseguró que no cederían a estas presiones y que se les está dando asistencia. Aunque el conflicto es de larga duración y los bloqueos se anuncian desde la semana pasada, muchas personas se sorprendieron al ver los piquetes. Por eso, en RÍO NEGRO te dejamos las claves de lo que pasa y lo que va a pasar.

- Dónde: Puentes carreteros "Viejo" y "Nuevo", o sea, ambos carriles. Puente aéreo sobre Ruta 7, en la Autovía Norte, por lo que se impide el acceso al Tercer Puente. Puente El Carancho en la Ruta 22, entre Senillosa y Arroyito. Son totales, pero permiten el paso de personal de Salud, ambulancias, personas con turnos médicos, que circulan en bicicleta o en moto.

-Desvíos: para evitar los puentes carreteros y Tercer Puente desde Río Negro se debe tomar la Ruta 151 e ir hasta el puente Cinco Saltos-Centenario. Del lado neuquino se accede al mismo por la Ruta 7. El subdirector de Tránsito, comisario inspector Juan Ibarra, indicó que esta mañana se registró un accidente en esta zona y alteraciones en la circulación habitual, por lo que hay que reforzar las precauciones. Otra opción es seguir más de 10 kilómetros y pasar por el puente del Dique Ballester.

El puente El Carancho está sobre un canal, por lo que no se puede pasar por los costados. Policía organizó el regreso para vehículos livianos en la zona de chacras, a la altura del camping El Cisne; los camiones deben permanecer en el lugar. Quienes tengan que llegar "del otro lado" deberán tomar la congestionada Ruta 7 hasta la 51 en Vista Alegre o seguir hasta Añelo y, en ambos casos tomar la 17.

-Duración: las organizaciones anunciaron que los cortes serán por tiempo indeterminado. Explicaron que pasarán la noche en los piquetes e irán haciendo relevos para garantizar su continuidad, los que están programados, al menos, hasta el sábado.

-Quiénes: los cortes son realizados por el Polo Obrero (PO), el Frente Popular Darío Santillán (dos vertientes) y el Frente de Organizaciones en Lucha. Desde el año pasado se unieron para reclamar medidas, denunciando el avance de la pobreza en las familias populares.

-Reclamos: las organizaciones aseguran que en abril la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, les prometió una reunión que no se realizó. Reclaman trabajo y proponen un plan de obras públicas en los barrios populares para generarlo. Desde Provincia les respondieron con la bolsa de trabajo virtual "Rumbo" y rechazan tener que garantizarles el empleo. Las agrupaciones aseguran que no levantarán las medidas hasta que las convoquen y el Gobierno aseguró que no las llamará porque no responderá a una medida extorsiva.