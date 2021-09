Corte total de puentes por tiempo indeterminado en Neuquén

Esta mañana, las organizaciones sociales cortarán el tránsito de los principales puentes de Neuquén. Se trata de los carreteros que unen a la capital con Cipolletti, el Tercer Puente y el puente El Carancho. Anunciaron que acamparán en estos lugares por tiempo indeterminado. Llegan al bloqueo luego de un mes de protestas en reclamo de una reunión con el Gobierno. Ayer, Provincia difundió declaraciones del ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, que dejaban en claro que no las convocarían y calificaba sus manifestaciones de "extorsivas".

El Polo Obrero (PO), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Frente Popular Darío Santillán (FPDS) explicaron que desde hace meses buscan una mesa de diálogo para buscar soluciones para las familias vulnerables. Aseguran que, en abril, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, les prometió una reunión que nunca se realizó. "el cuadro de pobreza e indigencia aumentan y la situación impone una salida urgente", resaltaron.

Las agrupaciones proponen un plan de obra pública en barrios populares que genere trabajo para sus integrantes. Del lado del Gobierno sostienen que no es su responsabilidad darles empleo y les ofrecen la web de búsqueda de ofertas laborales "Rumbo". Las organizaciones afirman que sus miembros se inscribieron, pero no consiguen trabajo, lo que muestra que no es una solución integral.

Con este contexto, diputados de la oposición enviaron una nota al Ejecutivo pidiendo que reciba a las organizaciones y analice su propuesta. Corradi Diez afirmó que fue una acción "electoralista" y les encomendó que se ocupen de defender "los recursos naturales del pueblo neuquino" en referencia a la ley de promoción de hidrocarburos. Este proyecto está envuelto en una polémica porque el gobernador Omar Gutiérrez acusa al secretario de Energía, Darío Martínez, de no haber entregado el texto final, como se había comprometido.

La movida de los diputados, que podría haber significado una herramienta institucional para que Provincia llame a las organizaciones, tuvo el efecto contrario. Sin convocatoria, las agrupaciones ratificaron sus medidas de fuerza de este miércoles.

Anunciaron que harán acampes en los puentes, desde las 10, y por tiempo indeterminado:

-Tercer Puente. Las organizaciones suelen apostarse sobre la Autovía Norte, en el puente aéreo que cruza la Ruta 7.

-Puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. Suelen cubrir el puente Viejo y Nuevo, por lo que no quedan vías de paso.

-Puente El Carancho. Se ubica sobre la Ruta 22 entre Senillosa y Arroyito. Como está sobre un canal de riesgo, no se puede pasar por los costados. La policía suele organizar desvíos para retornar el camino a la altura del camping El Cisne, yendo por la zona de chacras.

Opción alternativa: si se debe conectar Río Negro con Neuquén se puede optar por el puente Centenario-Cinco Saltos o Dique Ballester.