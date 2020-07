Javier Moreiro en la difícil carrera contra la cuarentena

Javier vive a las carreras, y no es una forma de decir, ese es su trabajo y su pasión. El automovilismo es una parte importante de su vida, fue de los mejores pilotos de la zona, trabajó equipos grandes y tiene su propia estructura, pero la pandemia le clavó los frenos de golpe. Con sus empleados fundaron Pinche Cabrón, y comenzaron a hacer asadores, chulengos y parrillas para mantener la marcha.

Javier Moreiro nació en Cipolletti hace 46 años. Corrió en Turismo Nacional, en el 2007 fue subcampeón de Top Race y en 2002 y el 2003 corrió en el TC2000 contra Traverso, Orteli, el Gurí Martínez y Fontana. “Lo mas lindo de esa época, es el recuerdo de correr contra Traverso que es mi ídolo”, recuerda sobre su vida como piloto.

Luego de colgar el casco, Moreiro fue director deportivo y es uno de los mejores constructores de autos de la zona. Foto: Gentileza Monomarca Gol

Ahora, o mejor dicho antes que todo quede parado por el aislamiento que mandó al mundo a casa para no enfermarse, tiene un equipo de competición de karting y de autos.

Forma a pilotos y se dedica a la competición.Manejaba su equipo de trabajo con dos empleados fijos, pero hoy pudo mantener uno solo. Es que en el rubro se trabaja fuerte algunos meses del año porque se corre de marzo hasta diciembre. Enero y febrero no hay trabajo, ni tampoco ingresos.

“Los campeonatos el año pasado habían terminado en noviembre. Estuvimos diciembre, enero y febrero sin carreras y cuando en marzo íbamos a arrancar la primera carrera de karting se declaró el aislamiento obligatorio por la pandemia. Por eso, el golpe es muy grande a esta fecha”, cuenta Javier.

Los meses parados se acumulaban y la crisis comenzó a ganar la carrera. Por eso, pensó que debía apostar a otra pasión argentina, y el asado se ponía primera en la lista.

Los mejores soldadores tenían una idea, podían fabricar parrillas, asadores y cosas de herrería. Salieron al mercado y se vendió bastante al principio y para el día del Padre.

“Me reinventé con esto, pero no es lo mío, no estoy en el mercado y se complica. El plomero sabe de plomería, el jardinero de jardinería, cada uno tiene su rubro. No funcionó mucho, pero tampoco sé si lo hice como hay que hacerlo, si hice bien la difusión en redes como se debe”, confiesa.

Tratan de remarla con el proyecto de los asadores, pero la esperanza está puesta en la vuelta del automovilismo, que además de ser su trabajo, es su pasión.

Mucha estética en el chulengo

Javier vende sus asadores, planchetas, chulengos, braseros, espiedos y parrillas a través de Instagram con su marca @asadorespinche

Creador de autos de carrera

Javier agarra un auto de calle y lo convierte en un auto de carrera completo. Lo único que no hacen, es la parte de motor, en eso, cada piloto contrata a su motorista. Después, en las pistas, su fuerte es entender lo que el piloto le quiere trasladar al mecánico. La experiencia de haber corrido, le da ventajas.

Moreiro espera que el JM Team pueda retonar rápidamente a las pistas y volver a festejar.

“Estuve muchos años arriba del auto de carrera, soy chacista y a veces eso me permite entender lo que quiere el piloto y puedo trasladar eso, a la puesta a punto en el auto”, cuenta.

Trabajó en Turismo Carretera con Pechito López, con Esteban Guerrieri y su chico de oro, dice que es Manu Urcera, el campeón de TN, que representa a la provincia tan bien y al que formó desde el día cero.

Con emoción recuerda que la primera vez que Manu tocó un auto fue con él y que le dedicó cuatro años de su vida a enseñarle lo que sabía. En ese momento, Javier trabajaba en otro equipo del Turismo Carretera. Hoy, después de muchos años, Urcera pasó a ligas mayores y asegura que “es un gran piloto y lo siento como un hijo mío dentro del automovilismo”.

Por otra parte, le prepara el auto a Juan Trasarti, varias veces campeón de TC Neuquino. Construyó autos de rally, de pista y sigue ganando campeonatos. Entre los varios pilotos de karting que atiende, en los últimos años logró el campeonato con Guillermo MacKenzie.

Por suerte, hace unos días, le llegó un trabajo de los suyo y esta construyendo un Monomarca Gol, pero solo debe hacerle la parte de la estructura, antivuelco, que es la base del auto, y la parte de diseño: luego, se lo entregará al piloto y lo van a atender ellos.

Javier ve difícil lo que se viene. Sobre todo, si piensa en cuando van a poder volver a arrancar en automovilismo.

“Por ahí, podemos hacer algunas pruebas, pero creo que las carreras y las competencias todavía nos falta un tramo para volver, de por lo menos 60 días. Ojalá que pase rápido, hay que priorizar la salud ante todo, pero cada vez la economía se complica más”, concluye.

El creador del 80% de los autos de la región

Javier Moreiro, junto con el roquense Javier Romera y el neuquino Darío Delvas, comparten una generación que se cansó de ganar en la región y se desatacaron a nivel nacional siempre con muchas complicaciones económicas. Ya abajo de los autos, Moreiro se reinventó, como director deportivo y es reconocido como el mejor constructor de autos de la zona, es más, el 80% del parque de la Monomarca Gol tiene su sello en los diseños de las estructuras.