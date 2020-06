La Champions League y una definición inédita a jugarse en Lisboa

La final de la Liga de Campeones 2019-2020, competición suspendida a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus, se celebrará el 23 de agosto en Lisboa, tras un torneo final inédito que reunirá a ocho equipos en la capital portuguesa a partir del 12 de agosto, anunció la UEFA este miércoles.

Un torneo similar tendrá lugar en cuatro estadios de Alemania para concluir la Europa League, indicó la UEFA, tras una reunión de su comité ejecutivo destinada a establecer un nuevo calendario tras el aplazamiento de todas las competiciones por la incidencia de la pandemia.

Cuatro equipos ya están clasificados para los cuartos de final de la Champions: París Saint-Germain, RB Leipzig, Atalanta y Atlético de Madrid. Los cuatro otros billetes para la Final-8 se resolverán con la disputa de la vuelta de octavos, prevista entre el 7 y el 8 de agosto en lugares por determinar. Las opciones, los campos de los equipos a los que les tocaba jugar en casa o también en Portugal.

El Barcelona de Lionel Messi aún debe decidir la serie de octavos de final ante el Napoli. La ida jugada en Italia finalizó 1-1.

Las cuatro eliminatorias que se suspendieron en mitad de los octavos están así: Juventus-Lyon (0-1), Bayern-Chelsea (3-0), Manchester City-Real Madrid (2-1) y Barcelona-Napoli (1-1). Los equipos que figuran en primer lugar deberían jugar la vuelta en su cancha.

Ya con los ocho clasificados, los cuartos de final del torneo más importante de Europa se jugarán entre 12 y el 15 de agosto en Lisboa y los cruces se definirán a través de un sorteo que todavía no tiene fecha fijada. Serán partidos de eliminación directa ya que al ser en sede neutral, se definió que no habrá partidos de ida y vuelta. El 18 y el 19 del mismo mes serán las semifinales y la final se fijó para el domingo 23 de agosto.

Los cuartos de final, semifinales y final se dividirán entre el estadio da Luz de Benfica y el estadio José Alvalade de Sporting Lisboa.

LA DEFINICIÓN DE LA EUROPA LEAGUE

Otra 'final a ocho' se celebrará en cuatro estadios alemanes (Gelsenkirchen, Colonia, Duisburgo y Düsseldorf) para concluir la Europa League, con una final prevista el 21 de agosto en Colonia en lugar de Gdansk (Polonia), que recibirá la final de 2021.

Las vueltas de octavos de final quedan por jugar y están programadas entre el 5 y el 6 de agosto. Para las eliminatorias Roma-Sevilla e Inter de Milán-Getafe, cuyos partidos de ida ya no se disputaron, la UEFA ha optado por decidirlas a partido único y en terreno neutral, en Alemania. Los cruces se sortearán el próximo 10 de julio en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

El Bayer Leverkusen de Lucas Alario y Exequiel Palacios había vencido 3-1 al Glasgow Rangers, en Escocia, por la ida de los octavos de final de la Europa League. Falta la vuelta...

A su vez, se votó el estadio Puskas Arena de Budapest (Hungría) como la sede de la final de la Supercopa de Europa a disputarse el 24 de septiembre, en lugar de la ciudad portuguesa de Oporto.

SIN DECISIÓN SOBRE LOS PARTIDOS CON PÚBLICO Y LA CONFIRMACIÓN DE LAS SEDES PARA LA PRÓXIMA EUROCOPA

Queda por decidir la presencia o no de espectadores en estos torneos. "No hemos todavía decidido si habrá público o no, haremos un balance a principios de julio y veremos en ese momento. Decidiremos antes de mediados de julio, seguro", señaló el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

La UEFA confirmó además que la Eurocopa, aplazada para el 2021 (11 junio al 11 julio), se celebrará en las 12 sedes originales, ya que todas las ciudades organizadoras confirmaron su disponibilidad, a pesar de que hasta hace algunas semanas varias habían mostrado sus dudas.

De esta forma, la 16ª edición del campeonato continental de naciones, se jugará en Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich y San Petersburgo, además de Roma -sede del partido inaugural- y Londres -semifinales y final-.