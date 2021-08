La comisión evaluadora sugirió que la quinta bajada de Las Grutas se le adjudique al hermano del ex concesionario

La comisión evaluadora que analizó las ofertas que se presentaron para la concesión del parador de la quinta bajada consideró que el hermano del ex concesionario, que presentó la oferta más alta, sería el adecuado para recibir la concesión.

La decisión siguió generando críticas entre los vecinos de la localidad, porque el municipio había cuestionado duramente al ex titular, que hizo un uso inadecuado del espacio e incumplió los protocolos impuestos durante la última temporada. Y su hermano, aunque no figuraba en los papeles de la concesión, en los hechos lideraba el emprendimiento junto con él. De hecho, presentaron las mismas garantías para ingresar a la convocatoria. Pese a esto no hubo una decisión de excluirlos del registro de posibles oferentes.

Incluso las multas en las que derivaron los incumplimientos del verano recién fueron cubiertas cuando, para ingresar a la licitación, el ex titular abonó la suma de alrededor de $300.000, que totalizó al funcionar como un boliche, pese a las restricciones.

Cabe recordar que recientemente el sector salió a licitación por un canon anual de $2.897.375 millones de pesos. Se presentaron tres ofertas, una por $6.800.000, otra por $5.500.000 y la última por $5.103.000. La más alta corresponde al hermano del ex concesionario, la que le sigue al ex titular (Mauricio Genen) y la última a un comerciante local.

“La oferta de Cristian Genen no tiene antecedentes negativos. Las propuestas se analizaron en base a los números” alegó Matías Hermo, el secretario de hacienda, obviando la relación comercial entre los hermanos.

Ahora, tras el dictamen de esa comisión, será el CD el que deberá definir la adjudicación.