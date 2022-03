Un kilo de carne y el 5% de la jubilación mínima

Las crisis dan siempre lugar para el humor y la creatividad para tentar a los clientes. Y las redes sociales para difundir.

Un carnicero puso en la puerta de su comercio un cartel con la inscripción “coman carne en Semana Santa que ya no es un pecado, es un milagro”. Y más allá de las cuestiones religiosas, el hecho resume con una dosis de humor lo que nos pasa a los argentinos. No es racional que un kilo de carne cueste en algunos supermercados entre 1.500 y 1.700 pesos.

Me dirán que es la inflación, que el trigo, que los combustibles, que la guerra Rusia – Ucrania, pero a ese ritmo no hay salario que aguante.

Se me ocurre compararlo con la jubilación mínima y ratificar que comer carne es un milagro para los jubilados y también para el resto. Un kilo de carne para milanesas cuesta más o menos un 5% de la jubilación mínima que por este tiempo asciende a 32.630 pesos. No hablamos de cortes premium ni de lujos, sino simplemente comer un kilo de carne para milanesas.

Si un jubilado comiera un kilo por semana, estaríamos hablando del 20% de sus ingresos, que además deben alcanzar para alquiler en muchos casos, para farmacia, otros productos comestibles, servicios, transporte, plus médico y ropa. Contamos solo lo imprescindible, porque cuando se gana la mínima no se piensa en viajes ni en salidas a comer afuera.

A Doña Irma le exigen que se presente al banco para dar fe de vida cada vez que le acreditan su sueldo. Y hace malabares para que el taxi desde su casa no se lleve otro 5% de su sueldo. Claro, a la Anses no le dijeron que Doña Irma no tiene vehículo propio ni que desde hace años usa bastón. Este mes le pidió a un vecino que la acerque desde Chacra Monte al centro para gastar menos. Al colectivo le cuesta subir con los achaques de su edad.

La desprotección de los jubilados, o al menos de la franja de menos recursos, es alarmante. A ellos la inflación les duele mucho más, pero también los huesos para ir al banco a constatar que están vivos, no sea cosa que otro cobre la jubilación por ellos.