Siguen los robos en la zona Norte de Roca y los comerciantes denunciaron falta de presencia policial

Un nuevo robo, que sufrió una comerciante de calle San Juan, provocó que los dueños de los comercios se organizaran para pedir soluciones urgentes. El reclamo surge ante la falta de presencia policial en la zona Norte, durante las noches. La damnificada aseguró que, en menos de dos meses, le robaron más de 400 mil pesos en mercadería, estando a menos de 300 metros de la Comisaría 21 de Roca. «Me da miedo abrir así», se lamentó Paula, dueña de la tienda Caprichosas.

El hecho delictivo se produjo sobre calle San Juan -a pocos metros de Evita- en «Caprichosas», una tienda de indumentaria de barrio Noroeste. En esta ocasión, los productos robados fueron extraídos a partir de la rotura de una vidriera. Además, forzaron todas las aberturas enrejadas del local.

«Estoy acá hace re poquito y es la segunda vez que me roban en dos meses, aunque haya puesto alarma y todas las medidas de seguridad. En el primer robo, hace prácticamente un mes, perdí más de 400 mil pesos y ahora no hice cálculos, pero me robaron varios jeans que cuestan alrededor de 3.500 pesos cada uno«, dijo Paula, dueña del comercio robado, entre lágrimas.

La comerciante detalló que, además de las pérdidas materiales que sufrió, se le sumaron otros gastos colaterales como la recomposición de vidrios, soldadura de rejas en la ventana y reemplazo de candados.

«Te da bronca porque ella trabaja con sus nenes acá adentro. Le está poniendo ganas para salir adelante y atiende de la mejor manera, en un barrio donde te mirán lo que te pueden robar. Me duele que, en dos meses, se endeude tanto por esto«, agregó la hermana de Paula.

A raíz de este hecho, colegas comerciantes de calle San Juan se acercaron a acompañar los reclamos de la dueña del comercio asaltado y manifestaron que «la situación no da para más».

La situación económica está fea para todos y, sinceramente, me está costando mucho seguir. Hace poquito que estoy acá y no se puede trabajar así. A mi me da miedo abrir mi comercio Paula, dueña de «Caprichosas», una tienda textil de barrio Noroeste.

«Los efectivos policiales dejaron de pasar y esta mañana nos enteramos de que a una vecina le robaron en su comercio. Anoche, el comisario Peralta nos confirmó que habían decidido retirar a los efectivos de refuerzo«, expresó Vanesa, dueña de una verdulería de calle San Juan.

Según expresaron desde el grupo de comerciantes, los delincuentes están identificados, circulan todos los días, visitan las instalaciones de los comercios en carácter de clientes -consultando los precios- y, así, van imaginando las posibilidades de entrar a los locales.

Esta mañana, otras comerciantes de la zona Norte se acercaron a acompañas a la dueña de la tienda que robaron anoche. Foto César Izza.

«Desde el viernes, se vio una disminución de agentes policiales. Fue por eso que, el domingo nos acercamos a reclamar a la Comisaría 21. En esos días sin presencia policial, varias colegas sufrieron intentos de robo en sus locales«, detalló Karina, otra de las comerciantes que recientemente sufrió de un robo en su negocio.

Karina explicó que, cuando fue a pedir el detalle de los llamados realizados durante esos días, los efectivos le contestaron que no fueron registrados por parte de los encargados del servicio. Además, aclaró que hubo comentarios -por parte de los uniformados que circulan en horarios matutino-, respecto de que contraten más servicios adicionales, para garantizarles la seguridad.

Seguimos perdiendo plata, invirtiendo y cargando horas para salir adelante. Si no vendemos nuestros productos no comemos Vanesa, dueña de «Verdulería Vane», un comercio de barrio Noroeste.

«Con la merma de efectivos policiales que hubo, desde la comisaría nos dijeron que -por orden de la Unidad Regional II-, se ordenó reubicar a los policías en otras unidades. Solo dejaron 6 efectivos y no se ven«, concluyó Karina.

81 mil pesos mensuales, es el monto que abonan un grupo de comerciantes de calle San Juan, por un servicio adicional de la policía de Río Negro.

540 pesos, cuesta la hora del servicio de custodia policial.

Mucha extensión y pocos efectivos

Diego Peralta, jefe de la Unidad 21, expresó que desde la comisaría tienen el personal «recargado». Sin embargo, aseguró que cuentan con el apoyo de la Unidad Regional II y que están haciendo refuerzos, respecto a la presencia policial.

«Hacemos puestos de noche y se reforzaron los patrullajes con motos. Este último robo es el único que vivimos, luego de que se iniciaron los reclamos de los comerciantes. La Brigada está investigando material fílmico, para poder dar con el o los autores del robo«, aseveró Peralta.

Respecto a los servicios adicionales, el comisario manifestó que se está garantizando la presencia del efectivo a cargo de esa tarea, en el horario de 1 a 5 de la mañana. También, reconoció que la jurisdicción que tiene la Comisaría 21 es muy extensa y que, a partir de la creación de la subcomisaria, este panorama será diferente.

«Se está creando una subcomisaria y se está trabajando en el acondicionamiento de ese edificio. Eso cambiará mucho la situación, ya que en nuestra Unidad, todos los días tenemos detenidos, secuestros de motos, autos y de personas. No es que no tenemos trabajo», dijo el jefe de la Comisaría 21.

Peralta aclaró que, actualmente se están haciendo cargo de los operativos con 4 sistemas de guardias, con más de 12 efectivos -aproximadamente- por turno. Cabe destacar que antes, las guardias tenían un sistema divido en 3 servicios, por lo que habían más policías en funciones.

Otro de los puntos que detalló el comisario tiene que ver con los puestos de custodia judicial, para las familias que están atravesando esos procesos. Aseguró que, actualmente, hay dos puestos judiciales activos y que demandan de personal que pueda cumplir con esa medida.

Este medio también le consultó al jefe de la Unidad 21, los avances en los pedidos de mayores operativos de seguridad para la Escuela Primaria 357, ubicada en Perito Moreno 3650, en barrio Nuevo.

«Para profundizar los operativos en el colegio primario, se instalarán tres cámaras desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro. Las ubicaciones que tenemos confirmadas son sobre San Juan y Picaflor, Rosario de Santa Fe y Evita, y San Juan y Los Mirlos. Esta última, nos ayudaría a monitorear la zona cercana a la Escuela 357 y el Jardín de Infantes 97«, agregó Peralta.

Además, confirmó que se sostendrán las coberturas de seguridad habituales, con recorridas y patrullajes en el barrio. Al mismo tiempo, expresó que cuando los alumnos retomen las clases, se dispondrá de mayor presencia policial en el lugar.