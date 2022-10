Fuertes vientos: el temporal causó destrozos, caídas de árboles y postes de luz en Roca

A raíz de los fuertes vientos se registraron daños importantes en la zona de Roca, como caídas de postes dentro de los domicilios. Una de las zonas más castigadas por el temporal fue barrio La Rivera, donde los vecinos sufrieron caídas del servicio de luz y de teléfono. Además hubo destrozos en otros sectores y cuatro incendios de pastizales.

Mirtha Almaza, una vecina de barrio La Rivera, vivió momentos de muchísimo temor cuando se cayeron dos postes de luz dentro de su vivienda. La situación ocurrió pasado este mediodía, donde las fuertes ráfagas se recrudecieron y provocaron grandes destrozos. Afortunadamente, no hubo heridos.

«Se cayeron dos postes de luz y teléfono dentro de mi casa, juntos, casi al simultáneo. Llamé al 911, a Defensa Civil, al Municipio y a los bomberos, pero la policía fue la única autoridad que se acercó hasta el momento. Tengo el peligro de que se sigan cayendo y me destruya la casa o el auto», explicó la vecina.

En la calle Jujuy y los Perales se observaron algunos álamos caídos sobre cables del tendido eléctrico. Foto Rodrigo Sandoval.

Este medio se acercó hasta el lugar y pudo registrar que la situación se replicó en otros sectores de La Rivera, donde se observan postes flojos y apoyados sobre los paredones de algunos domicilios.

Cabe destacar que para hoy emitieron advertencias por vientos fuertes que se mantuvieron entre 40 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora. Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Almaza expresó que, si bien hace una hora que en el barrio no cuentan con suministro eléctrico, le preocupa que no le respondan los llamados y no le brinden una solución, ante las posibles consecuencias de que caiga otro poste sobre su casa.

«Yo no los puedo sacar. Tampoco se si tienen electricidad todavía y uno de los postes cayó sobre los cables de la luz de mi domicilio. Si se llega a caer otro, se va a terminar de estrangular y va a pasar algo«, se lamentó la mujer.

Los dos postes cayeron sobre el alambrado perimetral de la vivienda de una vecina de barrio La Rivera. Foto Rodrigo Sandoval.

Cuatro incendios y varias ciudades sin electricidad

El temporal de viento que azota la región del Alto Valle demandó las tareas de los bomberos voluntarios y de las cuadrillas de operarios de la distribuidora Edersa.

Los incendios de pastizales nuevamente fueron protagonistas en el sector este de Roca. Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios, hubo cuatro intervenciones sobre terrenos ubicados detrás de la zona de Parque Industrial I, frente a los hornos y al viejo basural.

Respecto a los sectores afectados por la caída de álamos, se registraron inconvenientes sobre la zona de Ruta Provincial 65 y Ruta Provincial 6, donde se vió afectado el servicio del alimentador eléctrico que abastece los barrios de la zona oeste de la ciudad como J. J. Gómez y Chacramonte.

Además, se interrumpió el servicio general en Mainqué, Huergo y la zona rural de Chichinales, tras el impacto de las ramas y árboles derribados por el viento. Regina también registró algunos inconvenientes y los trabajadores de Edersa lograron reestablecer el servicio.

Desde la distribuidora recomendaron a todos los vecinos que, ante un corte en el servicio o encontrarse con un peligro en la vía pública, es necesario llamar al sistema SARA (08102229500) o hacer el reclamo por nuestro asistente virtual en la web, www.edersa.com.ar.