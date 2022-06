Gastón Pauls pasó por Roca y dejó un mensaje para la prevención de las adicciones

La nevada que se suscitó ayer por la mañana, no le impidió al reconocido actor Gastón Pauls hacerse presente en la sede del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). El propósito de su visita fue más que claro: prevenir a la comunidad acerca del consumo problemático de sustancias.

“Mi vida fue un lienzo en blanco y durante mucho tiempo la pinté de oscuridad”, sintetizó durante el comienzo de su prédica. En su discurso, que duró más de una hora y media, se encargó de narrar el «infierno en vida» que significó su dura experiencia con las drogas.

“Ahora veía la nieve caer y fue cuando me dije: qué lindo es disfrutar algo blanco y no caer al piso creyendo que es cocaína. Cuántas cosas me perdía por estar encerrado con la persiana baja de mi vida. Lo cual hoy me lleva a agradecer”, detalló Pauls ante un auditorio colmado.

El célebre actor se encargó en los últimos años de brindar charlas a lo largo de todo el país, en las cuales detalla de manera cruda y en primera persona su largo camino hacia la rehabilitación, y su paso por grupos de ayuda a adictos. La base de cada encuentro es el diálogo, como pieza fundamental para la prevención.

Pauls aprovechó a sacarse fotos con parte del alumnado. Foto Prensa IUPA

El protagonista de Nueve Reinas, y partícipe de 70 productos de ficción, fue ovacionado por un importante marco de público. Entre ellos, estudiantes y personal de la institución, quienes también aprovecharon la ocasión para pedirle un recuerdo fotográfico.

Durante la noche del jueves, Pauls estuvo presente en el Complejo Cultural Cipoletti donde reconoció la importancia de estos espacios de reflexión en la región. La velada también contó con las palabras del Diputado Nacional Luis Di Giacomo, psiquiatra y especialista en la temática.

Ambas actividades estuvieron organizadas por la Agencia para la Prevención y Asistencia en Adicciones de Río Negro (Apasa), en el marco del cronograma de actividades pautadas por la Semana Provincial de la Prevención de Adicciones.

Esta fecha conmemorativa se instauró por medio de la ley provincial N° 5.515/21. Se fijó durante el mes de junio de cada año en recuerdo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas -26 de junio- declarado por la Organización de las Naciones Unidas.

Actividades en el Valle

En el marco de las actividades de prevención, está previsto la realización de actividades recreativas y de fomento a los hábitos saludables en Roca y otras localidades del Alto Valle Este.

Sábado

– 15:00 Caminata y actividades recreativas en Polideportivo Municipal de Chichinales

Domingo

– 11.30 Trekking «Decido Ser Libre» en Villa Regina.

– 12.00 Fútbol callejero, caminata recreativa, actividades deportivas y cumbia Fitness en Club Social y deportivo Godoy de General Enrique Godoy.

– 16.00 Caminata recreativa en el Paseo del Bicentenario de Roca.