Paro docente: padres piden dictado de clases y la adhesión de maestros podría ser alta, en Roca

La opinión de los padres de los distintos niveles educativos tienden a ser más críticas con la medida de protesta por 48 horas que propuso el gremio Unter. Entienden el reclamo, pero demandan clases. Por otro lado, desde los equipos directivos advirtieron que esta medida no es «meramente salarial», sino que entran en discusión las condiciones de cursado y de los trabajadores de la educación rionegrina.

Los padres que componen la comunidad educativa del nivel inicial, primario y secundario, ven con preocupación los días de clase que se perderán este martes y miércoles. Algunos se muestran disconformes con los equipos docentes y otros son más comprensivos.

Angela Gelvez, es mamá de tres estudiantes que cursan en los establecimientos del barrio Stefenelli. Dos de ellos van a la Escuela Primaria 38 y su hija más pequeña que asiste al Jardín de Infantes 63. «Creo que los chicos han perdido mucho tiempo de clase como para que hagan paro», afirmó.

Además, consideró que a varios estudiantes les ha costado empezar a reincorporarse nuevamente a la vida estudiantil y que, atrasarse en los estudios, tiene un «impacto» psicológicamente negativo.

«No comparto el paro porque tendrían que adaptarse mas a los chicos. Nuestros hijos son los que siempre tienen que estudiar y que hagan sus docentes hagan paro les hace mal porque están re entusiasmados con venir a aprender. Mi hijo que va a primer grado viene re contento desde que comenzó la presencialidad», describió Angela.

Aseguró que la sensación que trae aparejado este paro, ha hecho reflexionar a los padres, quienes se han juntado a conversar al respecto.

«Entendemos el reclamo, pero no lo comparto. Aún así, nos parece mal que falten cosas en el colegio. Existen reclamos desde que arreglaron el patio y dejaron los escombros. Debido a eso, uno de los patios está clausurado«, reconoció la madre.

Marlen, otra de las madres que tiene un hijo en cuarto y una hija sexto grado en la Primaria 38, coincide con Angela y advierte que el paro docente solo retrasará la enseñanza de los chicos.

«Mis hijos están re contra atrasados con los temas. No solo son mis chicos, sino que todos los del curso vienen trabajando temas del año anterior«, explicó Marlen

Además, manifestó que muchas familias no pueden quedarse al cuidado de sus hijos, por lo cual, una medida de cese de actividades condiciona la rutina diaria.

«En mi caso, yo me puedo quedar con mis hijos. Pero entre las madres nos preguntamos qué pasará en las casas que no pueden y nos preocupamos«, concluyó.

En sintonía, Hugo padre de una alumna del Jardín 54 expresó que hay «otras maneras» de reclamar. Coincidió en que el marco en el que se encuentran las protestas están bien justificadas, pero que las formas en que son materializadas terminan «tomando de rehenes» a los más chicos.

Otros testimonios de padres y madres que consultó RIO NEGRO, aseguraron que no se habían enterado del paro anunciado por Unter y se desayunaron con la noticia esta mañana.

Juan, padre de un alumna del Jardín 54 se postuló a favor de la medida que llevarán a cabo las maestras del establecimiento. «Está perfecto que reclamen», dijo.

«No solo es un reclamo salarial»

Frente a este contexto de medidas de fuerza con alto acatamiento en la docencia rionegrina, los equipos directivos de la Escuela Primaria 42 y la ESRN 1 coincidieron en que los reclamos, además de ser salariales, tienen su fundamentación en las condiciones laborales e institucionales de los profesores.

«No se ha hecho mantenimiento este año, los matafuegos tampoco se han cargado, las aulas están feísimas por no contar con arreglos o con pintura, no se han limpiado los calefactores, cerraduras rotas y un sin fin de obras menores«, detalló Elizabeth Acevedo, directora de la Escuela Primaria 42.

450 estudiantes componen la nómina de este colegio primario

46 docentes forman parte del plantel de la Escuela Primaria 42

La directora manifestó que en este establecimiento, el equipo docente adhirió en su totalidad y esperan que los padres puedan apoyar la medida.

«En otras ocasiones, la comunidad nos ha acompañado en nuestros reclamos. Hacemos estas medidas porque creemos que es el momento de recibir mejoras salariales y condiciones edilicias dignas«, apuntó Acevedo.

En la ESRN 1, el acompañamiento a la medida propuesta por el gremio docente se vio reflejado con un significativo acatamiento por parte de los profesores.

Este colegio tiene una nómina muy nutrida, con un total de 843 estudiantes y un plantel docente de 151 trabajadores de la Educación. Por lo tanto, muchos de los adolescentes que concurren regularmente a esta institución, no tendrán clases.

«La adhesión es contundente. Estamos hablando de profesores que. hace más de 20 años, nunca habían realizado un paro. Es algo inédito porque muchos docentes se han afiliado en el ultimo tiempo porque están cansados de estas condiciones», aseguró Lucas Frank, director de la ESRN 1.

Coincidió en que las jornadas de lucha no están argumentadas solo desde lo salarial. Frank aseveró que las medidas tienen su fundamento en la falta de política educativa que padecen en los establecimientos.

«La responsabilidad de la pandemia la cargamos los establecimientos educativos. Hay mucha sobrecarga del plantel docente y todo se determina en la autogestión. Por poner un ejemplo, nos demandan distintas metodologías que tienen como objetivo fortalecer la virtualidad administrativa y desde el Ministerio no nos mandan computadoras. El internet del colegio sale de los bolsillos de los docentes», detalló el director.

Respecto a la respuesta de los padres ante los paros, el director expresó que hubo solo dos planteos de padres y que la mirada que tiene el resto de la comunidad educativa comprende la situación «desfavorable» que refieren los docentes.