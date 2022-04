Pasión por el aeromodelismo: el grupo de amigos que levanta vuelo en Roca

No hay edades para la pasión. Ellos se reúnen alrededor de la Pista Oscar Viale en la Isla 32 cuando el tiempo lo permite y dan rienda suelta a pilotear sus pequeños aviones a escala, manejados por radiocontrol.

A ellos los apasiona el aeromodelismo amateur. Por gusto propio o porque heredaron las máquinas.

“Somos una docena de apasionados que volamos mezclados (planeados a radiocontrol, acrobáticos, eléctricos y helicópteros); ahora en dos semanas vamos a tener un encuentro -local- con gente de Neuquén, y si quieren acercarse a presenciar lo que hacemos las puertas del predio El Iglú estarán abiertas, siempre es lindo que se aprecie esta pasión que conservamos por el aeromodelismo”, contó e invitó “Coco” Rocca.

Ya partió un nuevo vuelo y es cuando la charla se agita, se vuelve alentadora. Foto Gino Avoledo

El “Kala” heredó esta pasión de su papá. “Mi padre era un apasionado de los planeadores a radiocontrol y me quedó este recuerdo, este avión que ahora vamos a ver como toma vuelo y planea. Nos divertimos mucho acá en el complejo”, relató mientras hacia despegar su máquina.

Mauro Rocca será uno de los protagonistas del próximo encuentro, donde arribarán pilotos de Neuquén

Quienes quieran tener conocimiento del aeromodelismo pueden acercarse a charlar con estos verdaderos referentes de los aviones a escala. Las compras se hacen en ciudades grandes como Capital Federal, Córdoba o Santa Fe. Se puede llegar a pagar la suma de 200 mil pesos por una de estas joyas, nueva, de última generación. Es un hobby muy amplio. Y la mecánica también se adquiere, ellos arman su propio taller en el predio. No hay edades específicas para iniciarse en el aeromodelismo de radiocontrol.

Daniel Martínez y Coco Rocca se conocen de toda una vida. “Yo era chico y ya tenía esta pasión por los aviones pequeños, me compraba madera balsa y los armaba en casa y hacía volar (planear) con un sistema muy casero. Ahí nos conocimos con Daniel (fue en barrio Bagliani); hoy ya con unos cuantos años encima seguimos compartiendo esta pasión”, recordó Rocca.

La manga de viento inmóvil; Gustavo Sánchez se apresta a levantar vuelo en la pista Oscar “Loco” Viale. Foto Gino Avoledo

La charla con LA COMUNA se inició en una cálida tarde de marzo sobre la pista del compelo. Mientras, ahora, Gustavo Sánchez levanta su avión y se apresta a disfrutar de un nuevo viaje. El aterrizaje no fue sencillo, le faltó algo de pista, y el grupo tiró: “fijate que no se estrelle” o “el piloto no estaba en condiciones”.

Costo 200.000 pesos el costo de un planeador con radiocontrol; también los hay de menor valor y usados en venta

Así de divertido, agradable, es una jornada de vuelo. También levantaron vuelo ese día: Antonio Vidal, Daniel Juan y Daniel Martínez. Ellos están más unidos en grupo de WhatsApp y confesaron que no faltan los asados para armar la próximas salida al aire. No es un grupo nuevo, también pasaron los Viale, Reinoso, Saint Martín, Campazo, Miranda, entre otros.

El grupo local junto a sus objetos mas preciados te esperan el próximo 24 de abril en el Complejo El Iglú.