La Corte Suprema de Brasil dio luz verde a la Copa América

El Supremo Tribunal Federal de Brasil avaló la realización de la Copa América luego del pedido de suspensión por la compleja situación sanitaria del país en medio de la pandemia de coronavirus.

Seis de los once integrantes de la Corte rechazaron el recurso para que no se juegue el torneo por lo que ya no quedan instancias para que se cancele.

La sesión se realizó de manera remota y con los seis votos se obtuvo el mínimo requerido para que se confirme el veredicto. De todas maneras, dos magistrados advirtieron que el gobierno debería presentar un protocolo claro para reducir los riesgos.

El certamen continental empezará el domingo con el partido entre Brasil y Venezuela a las 18 horas. Argentina debutará el lunes, en el mismo horario, contra Chile.