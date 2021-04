La cuarentena los hizo «re accionar» y buscan que más personas reciclen

Estar casi las 24 horas en los hogares los hizo ser conscientes de la cantidad de basura que se genera y también de cuántos de esos residuos podrían tener un segundo uso o ser reciclados. Eso pasó en las cabezas de estos 15 voluntarios que hoy forman Re Accionar, una organización sin fines de lucro que se propone, sobre todo, generar conciencia en la importancia del reciclado.

"Nosotros en plena cuarentena nos dimos cuenta de la cantidad de residuos que uno genera en su casa, porque al estar encerrados uno ve con qué frecuencia realmente sacas la basura, cuánto plástico estas tirando", contó Jimena Cernich, una de las voceras de este grupo de jóvenes, sobre cuál fue el puntapié inicial para formar la organización.

Del dicho al hecho, esta vez, no hubo un gran trecho sino una página de Facebook que los unió y sacó lo mejor de todos ellos. "Todo surgió en un grupo de facebook que se llama Recicladores del Alto Valle donde surgió la propuesta de hacer un grupo más activo, de personas que quisieran involucrarse en la conciencia del cuidado del medioambiente", explicó Jimena.

"Somos un grupo de voluntarios que empezó en agosto de 2020 en plena cuarentena y todo surgió porque buscamos lograr un planeta más limpio, con más conciencia ecológica y evitar que cada vez más residuos vayan al relleno sanitario", explicó ella sobre Re Accionar, la organización que busca mover a la acción y que tiene las puertas abiertas para que cada vez más personas se sumen activamente.

"Actualmente somos 15 voluntarios y estamos permanentemente buscando más integrantes porque siempre surgen nuevas cosas", confió la joven.

Sobre el propósito de Re Accionar agregó: "buscamos generar más conciencia, incentivamos la separación de residuos en origen, es decir en el lugar dela persona. Intentamos generar puntos de acopio en diferentes lugares de la ciudad e informar sobre los que ya existen para que cada vez más materiales reciclables terminen reciclándose o reutilizándose y no vayan a parar al relleno sanitario".

En agosto del año pasado ya estaban constituidos como grupo y para septiembre ya habían hecho su primera campaña para rescatar elementos factibles de ser reciclados. Y para enero de este año concretaron su primer campaña de recolección de papel que les permitió reciclar más de 2.500 kilos de este material y transformarlo en dinero con el que asistieron a comedores y protectoras de animales.

Es que tal como explicó Jimena "el papel es un material que no recibimos normalmente en nuestros puntos de acopio porque se pueden volar o arruinar y al final termina perjudicando todo lo que promovemos, entonces hacemos campañas puntuales donde buscamos recolectar cantidades importantes para así reciclarlas y lo que nos pagan por el material reciclado en la recicladora lo donamos a comedores, merenderos y saldamos gastos veterinarios de distintas protectoras de animales".

Una de esas campañas es la que lanzaron esta semana y que estará vigente hasta fin de mes. Pero esta vez apuntan a que sea de mayor envergadura ya que consiguieron el apoyo del gobierno provincial y a través de él lograron mayor cantidad de puntos de acopio y mejores recursos para ejecutar la campaña.

Se trata de “Reciclando Hábitos”, una campaña que tendrá 16 puntos de acopio en distintos espacios de la ciudad de Neuquén, donde se podrán llevar papeles que luego serán reciclados. (ver aparte)

"Para esta segunda campaña de papel, cualquier vecino de la ciudad va a tener un punto de recolección de papel relativamente cerca de su domicilio entonces no hay excusas para reciclar algo de papel. Cuando se termina la campaña nosotros durante todas las semanas vamos a ir a acomodar el papel, clasificandolo en papel blanco y papel de color, y después se llevan las bateas donde vamos a juntar el papel a la recicladora, donde se vende", explicó Jimena de cómo funcionará esta campaña donde pretenden duplicar lo conseguido en la primera experiencia.

Pero no sólo se ocupan del papel sino que también buscan darle una segunda vida a plásticos, latas y vidrio. Con algunos “no le encontramos otra solución que llevarlos a la recicladora” –contó Jimena, pero con otros buscan que sean reutilizados por emprendedores que los tranforman en nuevos objetos.

Y, en particular, con el vidrio tienen planes de que pueda ser mejor aprovechado en la zona por las bodegas vitivinícolas evitando la huella de carbón actual que implica mandar el vidrio a Mendoza para que sea reciclado y vuelva en forma de botella nuevamente.

Desde Re Accionar están convencidos que un pequeño grupo puede hacer grandes cosas y apuestan a que ese pequeño grupo reciclador cada vez sea más grande.

“Reciclando hábitos”: a juntar papel

Una vez acopiado el papel, se clasifica correctamente y se vende a la recicladora. Lo recaudado será donado a comedores y protectoras de animales. (Yamil Regules)

La campaña “Reciclando Hábitos” se realizará entre la organización Re Accionar y distintintos organismos proviniciales.El objetivo es concientizar y generar responsabilidad por los residuos que se generan, transformando los papeles que ya no se utilizan en un recurso.

Se dispusieron 16 centros de acopio en distintos espacios de la ciudad de Neuquén, donde se podrán llevar papeles que luego serán reciclados.

Sobre la campaña Gisel Pontet, de ReAccionar, expresó que “la articulación se dio desde distintas áreas de la Provincia que se mostraron interesadas y comenzamos a coordinar esta idea de trabajar juntos. A través de la dirección de Culto se sumaron instituciones religiosas y entonces se logró una red muy grande para que las personas y las empresas puedan llevar sus papeles al lugar que le quede más cerca”.

En ese sentido, la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud, Sofía Sanucci Giménez resaltó “el impulso de la juventud que nos interpela con sus intereses y nos permite construir política pública desde ahí, dando un paso más para involucrarnos en el cuidado del medio ambiente”.

El subsecretario de Ciudades Saludables, Hernán Ingelmo, destacó que con esta campaña “buscamos trabajar la concienciación ambiental y la participación ciudadana. Reciclar papel es también reciclar nuestros hábitos, tenemos que cambiar como comunidad hacia el Reducir, Reciclar y Reutilizar. Darnos cuenta que necesitamos tener comunidades sostenibles”.

Hasta el 30 de abril, los vecinos de la ciudad podrán acercar papeles blancos y de color a los distintos puntos de acopio. Lo recolectado será enviado a una recicladora y lo recaudado será donado para colaborar con comedores, escuelas deportivas y se saldar deudas de protectoras de animales en veterinarias.

Se planea además llevar esta campaña al interior de la Provincia con articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y el gobierno provincial.

¿Qué papeles se pueden reciclar?

Los puntos de acopio cuentan con dos bateas. Los vecinos deben separar los papeles a reciclar en dos grupos: papeles blancos como apuntes, fotocopias, hojas impresas o de cuaderno, boletas de servicios y tickets. Pueden estar escritos, resaltados, pintados, pero sin ganchos de abrochadora, clips, anillados, tapas duras ni banda protectora en el margen.

Por otro lado, se deben entregar los papeles de color o de segunda como afiches, cartulina, revistas, diarios, papel madera. Son todas las hojas de color u hojas blancas brillantes como las de las revistas o los sobres de los saquitos de té.

El papel puede llegar a significar el 25% de los residuos domésticos de un hogar promedio, por lo que su reciclaje se presenta como una práctica medioambiental fácil de llevar a cabo, sustentable y valiosa a nivel económico.

¿Dónde están los puntos de acopio?

• Alta Barda: Las Mutisias y Las Hortensias, detrás del jardín N°10. Todos los días, las 24 horas.

• Centro Este: predio de la Ex U9, en Entre Ríos 303. Lunes a viernes, de 8 a 16.

• Centro Sur: Oficina del Iadep, en Bahía Blanca 227. Lunes a viernes, de 9 a 13.

• Confluencia: Comisión vecinal, esquina Correntoso y Cerro Catedral. Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12.

• Confluencia: Iglesia Evangélica Pentecostal Tiempo de Dios, en Perticone 1551. Jueves de 20 a 22 y domingo de 18 a 20.

• Don Bosco II: Capilla Espíritu Santo, en Aconcagua y Patquia. Martes y jueves de 18 a 19, miércoles y domingos de 19 a 20 y sábados de 15 a 17.

• Esfuerzo: Comisión vecinal, en Lago Viedma y Beatriz Guido. Lunes a viernes, de 9 a 12.

• Huilliches: Picún Leufú 285. Todos los días, las 24 horas.

• Islas Malvinas: Iglesia Manifestación del Reino de Dios, en Abraham y Pasaje Mallín. Lunes a viernes, de 16 a 19.

• Limay: Biblioteca Popular “Ruca Limay”, en Leguizamón 1700, donde los vecinos pueden acercarse. Todos los días, las 24 horas.

• Melipal: Parroquia Nuestra Señora de Itatí, en Novella 3500, entre las calles Lagos del Sur y Abrazo de Maipú. Todos los días, las 24 horas.

• Río Grande: Iglesia Casa de las Naciones, en Avenida Olascoaga y Purmamarca. Lunes a sábado, de 8 a 20.

• San Lorenzo Sur: Capilla Nuestra Señora de la Paz, en Belgrano 4524.

• Terrazas del Neuquén: Comisión vecinal, en Cabellera del Frío 720. Lunes a viernes, de 17 a 19.

• Villa Ceferino: Templo Red de Salvación Misión Vitacura, en Catriel 970. Todos los días, las 24 horas.

• Villa Florencia: Casa Salesiana Don Bosco, en Chaneton 599. Sábados, de 9 a 19.