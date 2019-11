La delegación del PAMI en Centenario tiene un sólo empleado

Stella Maris Visciconte es de Centenario y se encarga de los trámites por la salud de su madre Isidra hace 15 años. En 2017, la jubilada se quebró la cadera por una caída y desde entonces su hija concurre regularmente al PAMI. Isidra utiliza un andador y cada vez le cuesta más movilizarse, por eso Stella Marís se constituyó en su apoderada para que su madre "no tenga que moverse de acá para allá". Como solicitó una silla de rueda en octubre, hace un mes que ve al único empleado del PAMI, al menos una ves por semana, "a cuatro manos porque está sólo atendiendo a todos los afiliados".

Como Stella Maris, unos 40 afiliados acuden a la sede de la obra social de jubilados y pensionados en Centenario todos los días, según informó el director regional Lucas Riavitz.

Reconoció que hace un mes que tienen un solo empleado para atender el total, luego de que la jefa de agencia se jubilara. Señaló que se envían refuerzos de otras delegaciones "con mayores recursos" algunos días de la semana.

Riavitz señaló que "a corto plazo" se incorporará a un empleado fijo dentro de la sucursal con faltantes, ya que "produce el tener que enviar un agente todos los días". De todas formas, el director regional indicó que la demanda desciente en la temporada de verano.

"Esto tienen que solucionarlo mañana mismo", señaló Stella Marís, pues remarcó que no todos los adultos mayores tienen el beneficio de tener un apoderado que realice los trámites por ellos. "Yo me planto y espero, no tengo problema, pero se ven a muchos jubilados con dificultades que tienen que estar toda la mañana esperando", subrayó.

La mujer agregó que aparte de las demoras por la falta de personal, se suma el constante "hoy no hay sistema", por el deficiente servicio de internet local. Esto resulta muy moletso para aquellos afiliados que viajan de ciudades aledañas, pues Riavitz indicó que la agencia de PAMI en Centenario absorbe la demanda de Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Añelo.

Stella Maris destacó el trabajo del único empleado. "Yo lo entiendo, está de acá para allá, atendiendo el teléfono y a las personas a la vez", relató. Sin embargo, contó que a veces se viven situaciones tensas porque los jubilados se cansan de esperar.

Remaró que este lunes visitó el PAMI por última vez, y sostuvo que no había ningún refuerzo colaborando con el trabajador.