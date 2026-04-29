El presidente del Banco Central habló en Expo EFI y auguró «convergencia desinflacionaria»

Con sala llena y enorme expectativa por la palabra del presidente Javier Milei por la tarde, la segunda jornada de Expo EFI inició con la palabra del presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

A diferencia de los referentes del oficialismo presentes en la primera jornada de Expo EFI, el conductor de la política monetaria leyó un breve discurso y no se salió por un instante del texto.

Bausilli destacó que con equilibrio fiscal monetario es posible anclar las expectativas de largo plazo, y aseguró que en medio de la volatilidad que se vivió a fines de 2025 las principales variables monetarias y cambiarias se mantuvieron estables.

«El programa de estabilización funcionó exactamente como fue diseñado para funcionar: la tasa de interés y la volatilidad de la tasa de interés se redujeron sustancialmente, las expectativas de inflación a la baja permanecieron ancladas, el tipo de cambio tuvo un comportamiento estable y el banco central compró más reservas», afirmó.

«Ante la volatilidad de fines de 2025 el programa de estabilización funcionó exactamente como fue diseñado para funcionar». Santiago Bausilli, presidente del BCRA

Respecto al frente externo Bausilli señaló cuatro pilares que dan fortaleza al esquema: el primero es la reversión doméstica de la demanda de dólares, segundo la acumulación de reservas, tercero el incremento de las exportaciones y por último el orden fiscal.

El presidente del BCRA destacó además que frente al contexto geopolítico y el conflicto bélico los mercados emergentes han mostrado volatilidad mientras que la robustez del programa argentino le ha permitido al país tener estabilidad.

Auditorio colmado. El inicio de la segunda jornada de Expo EFI contó con la palabra del presidente del BCRA.

«En este contexto de volatilidad, Argentina en contraste se destaca en que por primera vez el peso permanece estable, las tasas de interés en el mercado local siguen bajando y las acciones argentinas se revalorizaron», aseguró.

«Las mediciones de alta frecuencia señalan una convergencia gradual desinflacionaria a medida que avanza el año» Santiago Bausilli, presidente del BCRA

Bausilli se ocupó de enfatizar que «la política monetaria permanece enfocada en que la inflación en Argentina converja» y afirmó que en los próximos meses eso implica «preocuparnos porque el impacto en cambio de precios relativos no se traduzca a impulsos inflacionarios de segundo orden».

Por último, Bausilli se puso en linea con lo expresado en la jornada previa por el ministro de economía Luis Caputo en Expo EFI y afirmó que las mediciones de alta frecuencia del BCRA convalidan una «convergencia gradual desinflacionaria a medida que avanza el año«.

Qué es Expo EFI

Expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. Este martes 28 y miércoles 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se lleva a cabo la 13º edición, junto al Congreso Económico Argentino.

Durante sus dos jornadas, economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina y el contexto internacional, abordando temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo & gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, turismo, automotriz, franquicias, consumo masivo, real estate.