La demanda de gas podría crecer más rápido que la del crudo

El mercado del gas no viene atravesando uno de sus mejores momentos con el precio por el piso y exceso de producción que llevó no solo a que no se perforen ni completen más pozos sino también al cierre de algunos.

Las últimas licitaciones para la generación que realizó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) son un ejemplo claro del mal momento del segmento. Los precios promediaron 1,50 dólares y en algunos casos se ofertó por 1 dólar por millón de BTU.

Un fuerte golpe para las empresas que diseñaron sus planes de inversión y perforaron en un escenario de precios de entre 3 a 5 dólares por millón de BTU.

A pesar de este escenario, el inverno está cada vez más cerca, las temperaturas empiezan a ser cada vez más bajas y el momento para revitalizar el segmento del gas se aproxima.

“Cuando haga más frío y se dispare la demanda, el precio del spot va a subir mucho más rápido que el del petróleo, esto seguro va a permitir que se reabran los pozos que se cerraron y en algún momento se va a empezar a necesitar producir gas de nuevo”, analizó el vicepresidente y CEO de Petróleos Sudamercanos, Alfredo Bonatto.

Por esto es que las petroleras estiman que es más probable que ser normalice la situación del gas y sus precios se equilibren más rápido de lo que demandará volver a estabilizar las operaciones de petróleo.

Sin embargo, vale recordar que hay al menos tres petroleras importantes, con activos no convencionales en Vaca Muerta, que actualmente tiene pozos en stock a la espera de nueva demanda. Además de algunos pozos cerrados también están los completados y no terminados, es decir sin fracturar.

Por lo que hasta que este stock no se agote, será dificil ver en el corto plazo nuevas perforaciones en el segmento.