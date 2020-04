La demanda de petróleo de la OPEP caerá a valores de 1989

En lo que va del año el efecto del coronavirus le asestó un duro golpe a la industria petrolera mundial, pero pareciera que lo peor aún no se vio.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estima que, para el segundo semestre del año, la demanda de petróleo de los países que conforman el grupo será menor a 20 millones de barriles por día. La misma marca que se registró hace tres décadas, en 1989.

Los gobiernos de todo el mundo extendieron los aislamientos obligatorios lo que vació las calles de vehículos, los vuelos también se redujeron drásticamente y las economías están en stand by.

En el arranque de la semana, la OPEP y sus aliados cerraron un histórico acuerdo de reducción de petróleo de 9,7 millones de barriles por día. Sin embargo, el anuncio no tuvo el efecto esperando en el precio internacional del crudo.

Especialistas del sector aseguran el acuerdo llegó tarde, y que la guerra de precios que mantuvo Arabia Saudita con Rusia durante casi un mes, fue cómplice del actual sendero de precios que cae a valores históricos.

La estrategia también muestra que, aunque los países cumplan estrictamente con los recortes que se comprometieron, igual sobrará petróleo en el mundo. Vale señalar que en todos los acuerdos que realizó la OPEP y sus aliados siempre hubo países que no respetaron sus cuotas de reducción.

Hace más de un mes que la cotización del Brent no supera la línea de los 35 dólares, incluso el acuerdo de esta semana no fue suficiente para impulsarlo. Evidentemente el acuerdo de la OPEP sirvió para frenar la caída y no para elevar el precio.